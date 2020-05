Unge savner venner under corona

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 31. maj 2020 - 10:09

Unge savner venner og skolen under coronakrisen. Det viser over 50 elevopgaver om livet under corona, der er sendt til uddannelsesstyrelsen.

Projektet kaldes ”at være ung under Corona”, hvor elever fra det ældste trin får mulighed for at udtrykke sig om livet, undervisningen og kontakten til venner under nedlukningen af Grønland på grund af corona.

- Drenge og piger fortæller om deres hverdag i en helt særlig tid. Der er stort savn efter kammeraterne i skolen, oplyser uddannelsesstyrelsen.

Sermitsiaq.AG har fået særlig adgang til elevernes opgaver. Elever og steder er anonymiseret.

Savn og svære levevilkår

- Jeg savner at gå i skole og være sammen med mine skolekammerater. Jeg savner at lege udenfor og besøge familie, lyder en af fortællingerne fra en elev.

- Under corona brugte brugte jeg sociale medier som snapchat, messenger, facebook, Netflix og youtube. Jeg var i kontakt med mine venner på det sociale medier, og jeg brugte internettet det meste af dagen, skriver en anden.

Uddannelsesstyrelsen oplyser, at al materialet vil indgå i et vidensarbejde, der skal afdække unges trivsel under skolegang.

- Det er interessant at få perspektiver om, hvad skolen betyder i elevernes liv, nu hvor den måtte undværes i sin sædvanlige form, skriver uddannelsesstyrelsen.

Mens flere elever fokuserer på savn til venner, så udtrykker nogle elever om svære levevilkår under nedlukningen.

- Budskabet med min tegning er, at der er mange forældre i Grønland, som drikker og ryger. Det ville jeg gerne vise i min tegning. Der er en pige i hjørnet, som er ked af det, fordi hun er nødt til at se på sine forældre drikke, skriver en elev.

Vindere fundet

Uddannelsesstyrelsen har valgt at udlove præmier til tre bedste fortællinger eller malerier. Elever har mulighed for at indsende malerier, billeder, videoer og tekster, der alle indeholder fortællinger og perspektiver om coronakrisen i Grønland.

Vinderne er:

Lea Christensen, 9.a i Atuarfik Hans Lynge for ekspressivt billede om kedsomhed og forsigtighed under corona, samt en præcis og velformuleret tekst om tanker og følelser. Malu Larsen, 8. klasse i Kangaatsiap Atuarfia for fortællestærk tekst, hvor læseren inviteres ind i et univers af bekymring, isolation, glæde over ny lillebror samt savn efter skole. Isajas Hansen, 9.a i Nanortaliup Atuarfia, for en god, beskrivende tekst om at være fra en lille by/bygd, og at skulle forholde sig til rejseudfordringer i en tid, hvor alt lukker ned.

Tre klasser skal ligeledes modtage præmie for særligt engageret deltagelse.

- Alle bidrag indgår i vores forskning om unges trivsel/mistrivsel herunder deres forhold til skolegang. Materialet er en del af den data, som skal ligge til grund for udvikling af national strategi for trivsel og mod mobning i førskole /skole /ungdomsuddannelser i Grønland, oplyser uddannelsesstyrelsen.