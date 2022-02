Unge langrendsløbere afprøver skiskydning

Kassaaluk Kristensen Søndag, 06. februar 2022 - 14:14

Syv unge skiløbere fra NSP i Nuuk har fået en mulighed for at prøve skiskydning i Geilo i Norge sidste uge. De unge er med til de danske mesterskaber i langrend, men rejste fra Grønland en uge tidligere for at prøve skiskydning på det, som Ukale Slettemarks træningsbane da hun læste ved Norges Topidretts Gymnas i Geilo.

Det skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Det er Grønlands Biathlon Forbund, der har arrangeret samlingen før Danmarksmesterskaberne med støtte fra Den Internationale Biathlon Union, IBU.

- Det er nogle dygtige børn, vi har haft på besøg her i Geilo. De træner alle dagligt i NSP i Nuuk, og vi kan se at de har fået gode holdninger og super god langrendstræning af dygtige trænere i NSP, siger Øystein Slettemark, der sammen med Martin Møller har arrangeret samlingen.

Supplerende træning

- Den træning vi har givet dem her er et fint supplement til det, de får derhjemme. Og så har de haft en super sjov og god tur sammen, som udvikler dem som mennesker og skaber et godt sammenhold, siger han videre.

De unge langrendsløbere fik mulighed for at lære om skiskydning og i at håndtere våben på en sikker måde.

IBU og Jungefonden har givet støtte til indkøb af luftgevær til skiskydning i Grønland. I samarbejde med langrendsklubber, kommunen og politiet vil Grønlands Biathlon Forbund etablere træningsfaciliteter i Nuuk. Dermed skabes der mulighed for at udvikle skiskydning som sportsgren i landet.