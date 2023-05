Unge lærer om vedligehold

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. maj 2023 - 13:12

De unge skal lære om at vedligeholde og passe på offentlige bygninger. Derfor er Majoriaq og Permagreen i Narsaq gået sammen for at lære de unge om håndværk – i stedet for hærværk.

Det skriver Kommune Kujalleq på sin hjemmeside.

Ifølge kommunen er Majoriaq og Permagreen begge interesseret i forebyggelse. Derfor har unge fået undervisning og instrueret i at sætte og skifte vinduer.

Det første vindue krævede en del instruktion, men håndværket kom ind i marven på de unge ret hurtigt, skriver kommunen.

- Det, at de unge selv er med til at vedligeholde og renovere byens forsamlingshus giver en forståelse og en respekt for arbejdet bag. Det er vores håb at de unges store arbejde har en forebyggende effekt, siger Vittus Nielsen, der har undervist de unge i håndværket.

Giver kompetencer og viden

Projektet om at udskifte forsamlingshuset vinduer giver de unge viden omkring brug af værktøj og materialer, samtidig med, at de unge får en forståelse for det store arbejde der ligger i at skifte et vindue og vedligeholde en bygning.

Permagreen Narsaq har sponsoreret materialer og stillet stillads til rådighed, da de unge værkstedselever i Majoriaq gik i gang med at skifte vinduerne i byens forsamlingshus.