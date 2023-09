Unge inuit og sami udveksler erfaringer

Naapitta er et samarbejde mellem Sorlak, fællesrådet for børne- og ungdomsorganisationen i Grønland og Dansk Ungdoms Fællesråd og NAPA, Nordens Institut i Grønland. For NAPA er det vigtigt at støtte unge i Norden og Arktis til selv at definere deres fremtid. Naapitta er en del af projektet NORÐ, som er et partnerskab mellem alle de nordiske ungdomsråd med fokus på at skabe fællesskaber mellem unge i Norden.

Kilde: NAPA