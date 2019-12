Unge indlægges med hashpsykoser

Walter Turnowsky Lørdag, 28. december 2019 - 15:00

Det er generelt de unge op til 30 år, der bliver indlagt på psykiatrisk afdeling A1 med en hashpsykose. Det fremgår af et svar fra naalakkersuisoq Martha Abelsen (S) på et §37-spørgsmål fra Sofia Geisler (IA).

Men hvor det de foregående år har været de 21 til 30-årige, der først og fremmest er blev indlagt, så er det i år de unge mellem 15 og 20 år, der tegner sig for flest indlæggelser. Her var der syv indlæggelser mod seks i den lidt ældre aldersgruppe. I alt var der 14 indlæggelser af 10 forskellige personer. Nogle har således været indlagt flere gang. Tallene er opgjort 1. december.

Tallene er små og der er store udsving fra år til år, så man kan skal være forsigtig med at overfortolke tallene.

Kilde: Naalakkersuisut

Det fremgår også af svaret, at det er personer, der også i øvrigt kæmper med en stribe problemer, der rammes af en hashpsykose.

- Patienternes situation er oftest kendetegnet ved at være meget ustabil grundet hjemløshed, arbejdsløshed, manglende uddannelse og gæld mm, hedder det i svaret.

- Unge ses oftest som hjemmeboende hos forældre eller bedsteforældre, og op til indlæggelsen har der været voldsomme konflikter i hjemmet. I mange tilfælde ønsker familien ikke den unge hjem at bo igen. Patienterne er derfor i stor risiko for at ende som hjemløse og for at få en kommunal henvisning til ophold på herberg.

- Mange brugere /misbrugere af cannabis sløves af brugen og har svært ved at overskue og have energi til andet end at finde den næste mulighed for at misbruge.

Hashen gør større skade end antallet af hashpsykoser antyder. Der bliver nemlig indlagt langt flere patienter med andre psykiske lidelser udløst af et misbrug af hash. I år var der således i alt indlagt 62 personer med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af cannabismisbrug frem til 1. december.