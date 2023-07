Unge i Tasiilaq er med i ny klimaforskning

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 27. juli 2023 - 11:49

De unge i Tasiilaq foretrækker at opholde sig i naturen og på fjorden, hvor de kan ”rense deres tanker”, da ”naturen er den bedste terapi”. Fjorden, der giver ro for de unge ændrer sig dog i takt med klimaforandringer, hvor der er mindre sne og er varmere, hvilket kan bekymre de unge.

Det viser et studie gennemført af to forskere fra Aalborg Universitet. Studiet har involveret de unge i Tasiilaq, Kommuneqarfik Sermersooq og NGO’en Sustainable Now for at undersøge klimaforandringernes indvirkning på stedstilknytning i Tasiilaq, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

- Studiet har identificeret byens vigtigste steder og fundet ud af, hvordan de unge er tilknyttet til stederne. Blandt alle stederne, som de unge udpeger, føler de generelt en positiv tilknytning, lyder det.

Tilpasning skal sikre fortsat tilknytning

Ifølge studiet er de unges favoritsteder fjorden, fodboldbanen og forsamlingshuset. Udover de steder har de unge interaktioner med hinanden i det lokale ungdomshus og på kommunepladsen i byen. De steder, der er i byen er nærmest upåvirket af klimaforandringer, mens forandringerne mærkes tydeligt i fjorden og ved Blomsterdalen.

- Det går udover aktiviteter på fjorden, som mange af de unge har stor glæde af. Selvom de specifikke effekter af klimaforandringer på de unges stedstilknytning er komplekse, er det nødvendigt at beskytte og tilpasse de offentlige steder med foregribende initiativer, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Borgerinddragelse

Forskerne har undersøgt, hvad kommunen gør for at inddrage borgerne i byplanlægning. Her understreges det, at de unges mening bør høres.

- Det kan man fordel være at lytte til de unges stemmer, som ofte er overset. Ved at forstærke den yngre generations inddragelse, kan Tasiilaq sikre en fremtidig byudvikling, hvor de unge fastholder en stærk tilknytning til byens steder.

- Gennem samarbejdet mellem kommunen og de unge samt foregribende initiativer kan den nuværende og fremtidige generationers velfærd sikres. Det kan gøre Tasiilaq til et førende eksempel på, hvordan borgere kan inddrages i byplanlægning og klimatilpasning, lyder det.