Unge i Avannaata: Ny rådgivningscenter åbnet for unge i Avannaata

Jensine Berthelsen Fredag, 13. oktober 2023 - 17:43

Der er i forvejen adskillige centre, børn og unge kan henvende sig til. Men de fleste af mulighederne er elektroniske, hvor fysiske fremmøder og samtaler med en person, der er til stede, ikke er en mulighed.

Men Avannaata Kommunia vil give de unge mulighed for at mødes fysisk op til fortrolige samtaler:

- I nogle tilfælde kan nogle af de unge være så langt ude, at et selvmord er risikoen. Til sådanne situationer finder vi det vigtigt, at de unge har et sted at komme til og blive mødt af personer, som er til stede og som kan lytte og give gode råd, fortæller formanden for Familieudvalget, Bendt B. Kristiansen og fortsætter:

- De unge, der har behov for akutte samtaler, har behov for nærhed og rolige omgivelser, og det kan vi nu tilbyde dem. Vi starter i Ilulissat og vil løbende vurdere og udvikle tilbuddet, så det også kan realiseres i andre bosteder i kommunen.

Alle kommunens unge er velkomne

Bendt B. Kristiansen oplyser, at alle kommunens unge er velkomne til at bruge det nye ungecenter i Ilulissat.

- Hvis en ung borger er på gennemrejse i Ilulissat, og hvis vedkommende har brug for at komme i kontakt med ungecenteret, er vedkommende meget velkommen i centeret. Der vil man kunne møde afdelingsleder Oline Olsen samt en anden medarbejder, som er parat til at lytte og give gode råd.

Foreløbigt er der åbningstider i hverdagene mellem 12:00 og 16:00 i Noah Mølgaardip aqqutaa 12, men Avannaata Kommunia er parat til at tilpasse åbningstiderne:

- Det er vigtigt med sådan et tilbud til de unge. De har selv efterlyst det og trivslen blandt unge har høj prioritet i Avannaata Kommunia. Vi vil derfor også at kunne udvide åbningstiden og tilbuddet til de unge, siger kommunalbestyrelsesmedlem Bendt B. Kristiansen (IA).