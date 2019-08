Unge håndboldtalenter flytter til Færøerne

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 08. august 2019 - 14:00

Håndboldspillerne fra Sisimiut, 18 årige Inuuteq Kreutzmann og Gerth Johansen, 19 år, tager et stort spring i deres håndboldkarriere.

De flytter nemlig til Færøerne, hvor de skal spille for klubben Vestmanna Idrætsforening, meddeler rådgivningsfirmaet Bigi Connect i en pressemeddelelse.

Spændende udvikling

Begge spillere har gjort sig bemærket til GM for ungdom i de tidligere år, hvor de begge to har vist at de har talentet - og nu skal talentet udfolde sig de kommende år. Det er også landstræner for håndboldherrerne Ingi Olsen som har hjulpet de unge herrer i deres skifte til færøsk håndbold.

- Idet begge spillere har vist, at de gider spille håndbold og gider lægge det ekstra i håndbolden, har det været interessant at få dem tilknyttet en klub, som træner rigtig meget. Klubben de kommer til, har udviklet masser af unge talentfulde spillere. Så det bliver spændende at følge deres udvikling på tæt hold. Samtidig mens de er på Færøerne kommer spillerne til at have fast arbejde, siger landstræner Ingi Olsen i pressemeddelelsen.

Stor fremtid

Inuuteq Kreutzmann og Gerth Johansen glæder sig til flere og kontinuerlige kampe i sæsonen, og håber på at bide sig fast i deres nye klub på Færøerne. Det helt store mål er at repræsentere det grønlandske landshold på sigt og til det, tilføjer landstræneren:

- Håndbolden er på mange måder lige som så mange andre ting. Jo mere du træner og vil håndbolden, jo større er muligheden for at nå langt. Begge spillere har evnen til at komme langt. Vælger Gerth og Inuuteq at lægge nok timer i træningen - både haltræningen, men specielt i styrkerummet, så skal de nok komme på landsholdet en dag. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

De to grønlandske håndboldspillere starter deres træning i klubben Vestmanna umiddelbart efter deres ankomst til Færøerne, hvor turneringen starter omkring i midten af september.