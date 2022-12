Unge grønlandske skiskytter samler erfaring i Italien

Anders Rytoft Mandag, 05. december 2022 - 15:46

Marika Magnussen og Max Kreutzmann.

Det er navnene på de to unge grønlandske skiskytter, som sammen med deres træner Øystein Slettemark netop har afsluttet Den Internationale Biathlon Union (IBU) og Den Internationale Olympiske Kommittees (IOC) træningssamling i Biathlonzentrum Martell i Italien.

Her har i alt 36 unge skiskytter fra intet mindre end 19 forskellige nationer ligeledes deltaget.

Marika Magnussen og Max Kreutzmann er gode langrendsløbere, men ganske ferske som skiskytter. Ikke desto mindre har de siden i sommer jævnligt trænet med luftgevær på den nye skiskydningsbane i Nuuk.

Erfarne trænere

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Biathlon Forbund.

Her fremgår det, at træningssamlingen blev ledet af meget erfarne trænere og tidligere topatleter, herunder Domenik Windish, OL bronzevinder fra 2022, og tidligere landstrænere fra Canada og Schweiz.

Grønlands Biathlon Forbund oplyser, at IBU og IOC dækkede alle udgifter til trænere og ophold og giver hver nation et tilskud til rejsen.

Ifølge Grønlands Biathlon er det et udtryk for, at IBU og IOC ønsker at støtte op om udviklingen af skiskydning i mindre nationer og give dem mulighed for at udvikle sig, så de kan hæve sig på højeste niveau.

En velfortjent pause

Selvom, at der til begge konkurrencer har været fokus på god gennemføring fremfor selve resultaterne, så kan Grønlands Biathlon Forbund alligevel ikke lade være med at nævne Marika Magnussens flotte 7. plads blandt 17 deltagere i sin allerførste rigtige konkurrence i skiskydning.

Grønlands Biathlon Forbund tilføjer, at Max Kreutzmann og Marika Magnussen tager en velfortjent pause i Italien, inden de sammen med Sasja Joelsen og Inuk Slettemark skal repræsentere Grønland i IBU Junior Cup i Martell til weekenden.

Her vil der - ifølge Grønlands Biathlon Forbund - igen være fokus på at lære mest muligt for de unge skiskyttere.

- I kamp mod verdens bedste juniorer (op til 23 år) har Grønlands Biathlon Forbund naturligt nok ingen forventninger til resultat til de unge udøvere, lyder det.