Unge forfatterspirer finpudser uhyggelige historier

Kassaaluk Kristensen Søndag, 04. juni 2023 - 10:16

Seks unge talenter er snart klar med en udgivelse af en bog med uhyggelige historier. De har deltaget i en fire-dages skrivebootcamp under talentprogrammet Allatta! i Nuuk, der er arrangeret af Nordens Institut i Grønland (NAPA) og Grønlands Forfatterforening (Kalaallit Atuakkiortut). Sammen med Paninnguaq Boassen og Sørine Steenholdt været i fuld gang med at finpudse deres historier, oplyser Grønlands Forfatterforening i en pressemeddelelse.

Forfatterforeningen oplyser, at litterære talenter som Niviaq Korneliussen er udklækket som forfattere igennem Allatta!-programmer.

- Vi havde en spændende og lærerig bootcamp, hvor Sørine Steenholdt og jeg selv kunne vejlede deltagerne i redigering af deres historier og mulige fremtidige planer om en forfatterkarriere. Det var en vellykket bootcamp med deltagere fra forskellige steder på vestkysten, fortæller Paninnguaq Boassen.

- De unge kunne både dele livserfaringer og deres fælles interesse om et muligt kommende forfatterskab. Der er blevet arbejdet hårdt på historierne, og vi glæder os alle til at præsentere det endelige resultat, siger hun.

Føler sig hørt

Grønlands Forfatterforening oplyser, at hver af de seks forfatterspirer har hver deres skrivestil, som kommer til udtryk i de historier, der skal udkomme i en bog til december.

24-årige Gertrud-Marie ”Kiitu” Kreutzmann debuterer i Allatta! med en thriller, og hun glæder sig over muligheden:

- Det føles som om, at man bliver hørt. Det er en fed oplevelse at være sammen med de andre dygtige folk i bootcampen. De andre giver feedback til ens tekster og kommer med forslag til, hvordan man kan gøre historien mere uhyggelig. Siden den første dag har jeg fået en masse nye ideer, siger Kiitu Kreutzmann.

Pilunnguaq Karlsen Kristensen er født og opvokset i Kullorsuaq, men bor i dag i bygden Innaarsuit ved Upernavik. Hun er taget til Nuuk for at være med til bootcamp, og skriver en historie om mentale problemer i thrillergenren.

Ung kunstner giver grafiske tegninger

– Siden jeg var lille, har jeg altid elsket at skrive. Under min opvækst har jeg tit tænkt på, at hvis jeg fik muligheden for at udgive nogle af mine værker, så ville jeg gribe muligheden. Jeg kan godt lide at skrive noget om personlig udvikling. Derfor har jeg indsendt min historie til Allatta!, siger Pilunnguaq Karlsen Kristensen.

Antologien med de seks historier, der forventes at udkomme før året er omme, vil indeholde grafiske elementer, udarbejdet af den unge kunstner Nicholas Rosing Petersen.