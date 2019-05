Unge demonstrerer for børns trivsel

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 31. maj 2019 - 13:50

- Vi vil sætte børns trivsel i Grønland på dagsordenen!

Sådan indleder en gruppe unge, der har oprettet et arrangement på facebook. De unge vil demonstrere på børnenes dag, lørdag den 1. juni for at råbe politikerne op om børns mistrivsel.

Debatten om børns mistrivsel og de mange syltede sager i kommunerne er ulmet op igen efter DR viste dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder” den 6. maj.

LÆS OGSÅ: Barsk dokumentar om børn i Tasiilaq

Gruppen planlægger at mødes ved kulturhuset Katuaq klokken 12:30, for derefter at tage over til Selvstyrets bygning. Under demonstrationen vil de fremmødte holde i hånd og lave en menneskelig kæde rundt om hele Selvstyrets bygning.

- Vi har brug for så mange børn og unge som muligt, da vi mener det vil bringe mere opmærksomhed. Hvis du vil gøre en forskel for børns trivsel i Grønland så mød op den 1. juni udenfor Katuaq kl.12:30 og vær en del af at prøve at ændre på Grønlands fremtid til det mere positive, skriver gruppen, der har tre arrangører.

Gruppen ønsker endvidere at børn deltager under demonstrationen, da dette vil skabe større opmærksomhed på problematikken.