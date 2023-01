Unge skal arbejde for at sikre lokalsamfund i Arktis

Redaktionen Mandag, 30. januar 2023 - 10:50

The Arctic Resilient Communities Youth Fellowship (ARC-YF) har udvalgt 21 ungdomsledere fra Alaska, Canada og Grønland mellem 18 og 30 år, der skal arbejde sammen med fageksperter for at føre deres lokalsamfund og regioner ind i fremtiden.

ARC-YF er designet til at fremme bæredygtig udvikling ved at engagere nye ledere i der skal arbejde for at opbygge modstandsdygtige arktiske samfund, og her er de 21 ny udpegede stipendanter et vigtigt element.

Fakta ARC-YF bygger strategisk på arbejde udført gennem Arktisk Råds Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) arbejdsgruppes Mainstreaming Biodiversity i Arctic Mining (MBAM) initiativ. ARC-YF blev initieret, og er ved at blive implementeret, af Institute of the North og North Star Group i partnerskab med U.S. Fish and Wildlife Service og med støtte fra Canadas udenrigsministerium og Denali Commission.

- Institutet er beæret over at arbejde sammen med vores partnere og disse unge ledere for at fremme bæredygtig udvikling og fremme mulighederne for velstand i hele nord gennem modstandsdygtige arktiske samfund, udtaler formand for Institut for Nordens bestyrelse, Jon Isaacs.

Stipendiaterne vil engagere sig i faciliterede diskussioner og udvikle samfundsbaserede projekter om emner relateret til klimaændringer, biodiversitet, grøn energi, ansvarlig ressource- og infrastrukturudvikling, indfødt viden og arktisk regeringsførelse gennem en række virtuelle seminarer og personlige workshops i Alaska , Canada og Grønland.

Skal mødes i Alaska i marts

2023 ARC-YF-gruppen, der spænder i alderen fra 18 til 30 år, vil samarbejde med forskellige fageksperter, der er nødvendige for at føre deres lokalsamfund og regioner ind i fremtiden.

Fra Grønland er følgende udvalgt til gruppen:

Juliane Aronsen is from Kangaatsiaq, Greenland and is currently living Sisimiut, Greenland to attend school at Nord Atlantiske Gymnasieklasse.

Miyuki Daorana Er grønlandsk/japansk afstamning, født I Nuuk men bor og studerer i London.

Edna Lyberth er fra Maniitsoq og læser til fiskeriingeniør på Danmarks Tekniske Universitet.

Kirsten Petersen er fra Sisimiut og Nuuk og studerer i den Nordatlantiske gymnasieklasse som har vækket hendes interesse for kultur. ’

Nivi Rosing er Inuk fra Nuuk men er i øjeblikket indskrevet ved Nunavut Sivuniksavut i Ottawa, Canada

Freyja Stefansdottir er fra Kujalleq og arbejder ved Isortoq rensdyrhold.

Illuna Sørensen er fra Nuuk og studere ved Aalborg universitet i København.

Den første workshop, hvor de kommende ledere mødes, er planlagt til at finde sted i Alaska den 23.-28. Marts. Her rejser alle stipendiater til Utqiagvik og Anchorage for at opleve lokale forhold og mødes med arktiske ledere fra oprindelige organisationer, industri og regeringsorganisationer.

-Vi arbejder med lokale Alaska-virksomheder og organisationer om at gennemføre workshoppen i Anchorage og Utqiagvik, Alaska til marts, fortæller ARC-YF koordinator Francesca Bray.