Unge anholdt i stjålet bil: Adskillige bilnøgler fundet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 15. december 2022 - 15:53

Kl. 05.13 torsdag morgen stoppede politiet en stjålet bil i Nuuk, og fire personer blev anholdt.

Vagtchef Carl Sværd fortæller, at der blandt de fire personer var en person under 15 år og en person under 18 år. De to er blevet løsladt, mens de to andre personer fortsat er anholdt torsdag middag.

Udover at de fire kørte i en stjålet bil, så mistænkes de ifølge vagtchefen også for at have forbindelse til flere indbrud, som har ramt Nuuk den seneste tid.

I forbindelse med anholdelsen af de fire fandt politiet adskillige bilnøgler i deres besiddelse, fortæller vagtchefen:

- Folk, der har biler, skal lige sikre deres nøgler ordentligt. Tyvene har rigtig mange bilnøgler, så hvis man savner en bilnøgle, kan man kigge forbi politistationen, siger Carl Sværd.

Den stjålne bil er blevet leveret tilbage til ejeren.