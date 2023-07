Unge og ældre oplever klimaændringer forskelligt

Merete Lindstrøm Onsdag, 26. juli 2023 - 07:53

En ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change kortlægger befolkningens erfaringer og opfattelser af klimaændringer. Undersøgelsen er baseret på to landsdækkende repræsentative spørgeskemaundersøgelser som blev gennemført blandt 1585 tilfældigt udvalgte voksne i perioden 2018-2021.

Stort set alle grønlændere er opmærksomme på klimaændringer. Hele 9 ud af 10 grønlændere mener, at klimaet ændrer sig. Dette er markant højere end i de største olieproducerende arktiske lande, hvor færre deler denne opfattelse.

Lokale oplever klimaændringerne mest

Af undersøgelsen fremgår det hvor i landet befolkningen oplever klimaændringerne mest.

Hele 8 ud af 10 grønlændere siger, at de personligt har oplevet virkningerne af klimaændringerne. I sammenligning siger kun 36% af folk i Norge, Danmark og USA, at de personligt har oplevet virkningerne af klimaændringerne i gennemsnit.

Grønlændere, der identificerer sig som Kalaallit, har større sandsynlighed for personligt at være påvirket af klimaændringerne. Deres nære forhold til vejret (Sila) i daglige aktiviteter, rejser, jagt og fiskeri på land, hav, sne og is kan bidrage til, at klimaændringerne mærkes særligt personligt.

Selvom Grønland er centralt i klimavidenskab, ved kun omkring halvdelen (52%) af grønlændere, at menneskelige aktiviteter primært er ansvarlige for klimaændringerne. I sammenligning har 99% af klimaforskere konkluderet, at klimaændringerne primært skyldes menneskelig aktivitet.

Yngre grønlændere mindre opmærksomme på menneskeskabt klimaændring

Kun 43% af de unge voksne (18-29 år) er opmærksomme på menneskeskabt klimaændring, modsat det mønster af ungdomsledet opmærksomhed om menneskeskabt klimaændring, som ses i andre arktiske lande.

Erfaring og viden om menneskeskabt klimaændring stiger med alderen

85% af ældre beboere (50-64 år) siger, at de personligt har oplevet virkningerne af klimaændringerne, og de fleste (~57%) tilskriver klimaændringerne menneskelig aktivitet.

Uddannelsesniveau påvirker viden om menneskeskabt klimaændring.

Størstedelen (58%) af personer med mere end grundskoleuddannelse i Grønland er opmærksomme på menneskeskabt klimaændring. I sammenligning er kun 39% af personer uden en gymnasial uddannelse opmærksomme på menneskeskabt klimaændring.

Undersøgelsen giver en indsigt i, hvordan oplevelse og viden om klimaændringer varierer mellem forskellige aldersgrupper og uddannelsesniveauer i Grønland. Resultaterne vil forhåbentlig bidrage til en bedre forståelse af klimaforandringer og tilpasningsstrategier i fremtiden.