Ungdomsuddannelser: Erhvervsuddannelser halter gevaldigt efter

Jensine Berthelsen Fredag, 06. oktober 2023 - 14:46

Grønlands Statistik har sat tal på folkeskolens afgangselever fra 2020.

Noget tyder på, at der iblandt afgangseleverne er massivt behov for at gå igennem Majoriaq for at kunne påbegynde en uddannelse. En stor del af de unge, der har færdiggjort deres skolegang, går først igang med en uddannelse på andenåret efter færdiggørelsen af folkeskolen.

Det er dog stadig kun lidt over halvdelen af afgangseleverne begynder på en ungdomsuddannelse.

En lille stigning - men stadig underskud på erhvervsuddannelserne

Blandt folkeskolens afgangselever fra 2020 startede 54 procent på en ungdomsuddannelse inden for 2 år.

Det er en lille stigning i forhold til normalen. For andelen af folkeskolens afgangselever, der inden for 2 år efter eksamen, starter på en ungdomsuddannelse, har historisk ligget på omkring 50 procent.

Ud af de 54 procent der startede, valgte langt de fleste af eleverne, svarende til 81 procent, at starte på den gymnasiale uddannelse, mens 19 procent startede på en erhvervsuddannelse.

Grønlands Statistiks seneste opgørelse viser også, at blandt folkeskolens afgangselever fra 2020, så er 59 procent af pigerne fortsat i uddannelse, mens det tilsvarende tal for drengene er 50 procent. Tendensen har været den samme siden 2010.

Pigerne har hovedsageligt valgt en gymnasieuddannelse (53 pcocent), mens en mindre andel er startet på en erhvervsuddannelse (5 procent).

Blandt drengene var der også flest, der startede på en gymnasieuddannelse (35 procent) mens en mindre andel startede på en erhvervsuddannelse (15 procent).