Ungdomslandshold gør klar til VM

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 06. marts 2024 - 16:53

Der er gået lidt over to måneder siden, kvinderne deltog ved VM i håndbold i Stavanger i Norge.

Nu gør ungdomsholdet U18 klar til VM i håndbold for pigeungdomshold, der skal foregå i Kina i dagene 1. august til 25. august 2024. Ungdomslandsholdet skal samles 7. marts – 15. marts for at træne op til VM.

- Jeg glæder mig til at samles med pigerne igen og bygge videre på de ting vi tidligere har arbejdet med. Der er til denne samling nogle nye spillere med, og de skal også spilles ind på holdet. Vi vil træne hårdt frem mod VM, som er et stort mål for os alle, siger landstræner Victoria Budek Svendsen i en pressemeddelelse fra håndboldforbundet TAAK.

Disse spillere skal med til samling: