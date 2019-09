Ungdomsklub på vej i Qinngorput

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 12. september 2019 - 17:25

Det er medlem af Nuuks lokaludvalg, Arnarissoq Fleischer, der stillede forslaget og begrunder det med, at der er et stort behov for en ungdomsklub i bydelen Qinngorput, da skolen Atuarfik Hans Lynge med sine over 500 elever har flest elever i byens fem skoler:

- Der er Miniklubben for de mindre elever og ingen væresteder for de større elever. De større børn fra Qinngorput samles udenfor skolen, Brugsen og Pisiffik om aftenen. Om sommeren er de omkring fodboldbanen. Der er heldigvis endnu ikke meldt om problemer med hærværk, men vi skal heller ikke vente på at det sker, inden der etableres værested for større børn og unge, skriver hun.

Løsningsforslag

Forvaltning for Børn og Skoler har allerede en bygning i tankerne, der kan rumme en juniorklub, der er egnet til børn mellem ni og 13 år og en seniorklub, der er egnet til børn og unge mellem 14 til 21 år. Qinngorputs allerede eksisterende Miniklub holdes åbent om dagen, hvor børn i alderen fem til otte år opholder sig efter skoletid.

- Forvaltningen for Børn og Skole foreslår, at der i Miniklubbens lokaler bliver åbnet en fritidsklub, hvor ved kommunen sparer udgifter til investering i nye lokaler til en ungdomsklub. Hvis Miniklubben skal anvendes som ungdomsklub, junior- og seniorklub, skal åbningstiderne udvides svarende til samme åbningstider som de andre ungdomsklubber, lyder løsningsforslaget fra Forvaltning for Børn og Skoler i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hvis Miniklubbens lokaler skal åbnes op for børn og unge i alderen ni til 21 år betyder det en længere åbningstid for klubben, da ungdomsklubber i gennemsnit holdes åbent i 32 timer, eftermiddag og aften. I Atuarfik Hans Lynge går der 172 børn fra 4. til 6. klasse og 140 børn fra 7. til 10. klasse.

- Ud fra et skøn vurderes det, at forslaget vil medføre et øget personale på 10 personer, da det gennemsnitlige antal unge, der anvender ungdomsklubberne er 150, lyder det i orientering til udvalg for økonomi og erhverv.

Stor omkostning

Børn og unge må væbne sig med tålmodighed. Kommunen skal bruge omkring 3,8 millioner kroner det første år for at etablere en ungdomsklub i allerede eksisterende lokaler, og vil årligt koste kommunen 3,3 millioner kroner i drifts- og lønomkostninger. Det betyder, at ungdomsklubbens finansiering først kan forhandles til kommunens budget til 2020.

Forslaget er godkendt af Udvalg for Børn og Skole den 6. august og er sendt videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til endelig beslutning.