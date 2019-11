Ung tysker fylder Wikipedia med viden om Grønland

Walter Turnowsky Torsdag, 07. november 2019 - 06:57

Vil du vide mere om komponisten Jonathan Petersen, der står bag Nunarput utoqqarsuanngoravit, skal du bare slå op i online-leksikonet Wikipedia. Samme steds kan du også læse om de tre 'isbjørne' Jonathan Motzfeldt, Moses Olsen og Lars Emil Johansen. Men også nutidige og ikke helt så fremtrædende politikere som for eksempel Michael Rosing, Pele Broberg og Laura Táunâjik kan du erfare mere om. Eller hvad med oplysninger om samtlige landets byer og bygder.

Eneste forudsætning er dog, at du kan læse tysk. Det er nemlig den tyske udgave af Wikipedia, der har offentliggjort et hav af artikler om Grønland. Forklaringen på de mange præcise og detaljerede artikler finder vi i Berlin, nærmere bestemt hos 20-årige Kenneth Wehr, der er blevet bidt af Grønland.

- Jeg har skrevet omkring 900 artikler til Wikipedia, de 800 af dem handler om Grønland, siger han til Sermitsiaq.AG.

Også niche-emner

Og det er ikke blot de ovenfor nævnte mere oplagte emner, han har skrevet om. Har man lyst til at nørde om samtlige bopladser fra 1900-tallet eller kan man ikke lige huske, hvem de første landsrådsmedlemmer var for hundrede år siden, så kan man også bare slå op på tyske Wikipedia og blive klogere.

Kenneth Wehr taler flydende dansk.

- Men desværre endnu ikke grønlandsk, siger han.

Interessen for Grønland opstod ved lidt af en tilfældighed. For nogle år siden besøgte han landet på et krydstogt med sin aanaa, hvor hans interesse blev vakt. Da han så blev optaget af at blive skribent for Wikipedia, der gratis stiller nyttig viden til rådighed, var det som om Grønland lå lige for, da han skulle finde et emne at skrive om.

- Jeg har svært ved at sige, hvorfor det lige blev Grønland, men jeg har nok altid haft en fascination af øer, siger Kenneth Wehr.

Trump fik interessen til at eksplodere

Siden har han med stor ildhu kastet sig over opgaven. Han bruger omkring 30 timer om ugen på det ved siden af sine studier på universitetet.

- Hvis det er lidt mere komplicerede emner, så tager det mig vel omkring tre til fire time at skrive en artikel. Hvis det er mere lige ud af landevejen, så kan jeg gøre det på en time. Jeg researcher og skriver typisk parallelt på den måde, at jeg leder efter oplysningerne og så skriver noget på samme tid.

Kenneth Wehrs brugernavn på Wikipedia er Kenny McFly. Hver af hans 800 artikler om Grønland bliver læst af omkring 25 hver måned. Men så i august i år skete der pludselig noget.

- Da Trump meldte ud, at han vil købe Grønland, blev jeg virkelig vred, for hvordan kan man sige, at man vil købe at land. Man samtidigt kunne jeg se en voldsom stigende interesse for mine artikler. Hvor der tidligere havde været omkring 2.500 bruger sammenlagt om dagen røg tallet lige pludseligt op på 25.000, altså det tidobbelte, fortæller den unge wikipedianer.

Håber på oversættelse til grønlandsk

Men selvom Kenneth Wehr er glad for den stærkt stigende interesser for hans artikler, så ønsker han sig, at der især er én gruppe, der på et tidspunkt kan få glæde af hans detaljerede oplysninger om Grønland, nemlig landets egen befolkning.

- Jeg vil virkelig ønske, at mine artikler kan blive oversat. Jeg har desværre ikke tid til, selv at oversætte til dansk og grønlandsk kan jeg som nævnt ikke.

- Men også bare hvis nogen kunne hjælpe med at tage billeder, ville det være virkelig cool. Jeg har for eksempel artikler om fredede bygninger, og for lokale ville det jo være en nem sag, at tage fotos af dem, siger den unge mand, som er sikker på, at hans besøg i Grønland sammen med bedstemor ikke var det sidste.

Har du interesse i at hjælpe Kenneth Wehr med at sprede oplysninger om Grønland, så kan du kontakte ham på kenneth.wehr@wikipedia.de.