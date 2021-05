Ung Siumutter trækker sig

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 05. maj 2021 - 12:31

Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm fik 128 stemmer og skulle dermed have været med i den nye kommunalbestyrelse. Han gik ind i politik tilbage i 2016 og stillede op til kommunalbestyrelsen i 2017, hvor han dog ikke blev valgt ind.

Nu hvor han er valgt ind, har han så besluttet at trække sig tilbage, da han vil prioritere sine døtre, søn og samlever.

- Det har været en virkelig svær beslutning, siger han til Sermitsiaq.AG.

Selvom kommunalbestyrelsen ikke er trådt sammen endnu, kunne hans yngste datter, der har et usynligt handicap, allerede mærke hans fravær.

- Familien og jeg har forberedt min politiske karriere. Det næste fire år skulle bruges på politik, men min datter reagerede kraftigt på mit fravær i sidste uge. Min partner og jeg snakker til dagligt om, hvad der er bedst. Så i går besluttede jeg mig for, at trække mig fra kommunalbestyrelsen, fortæller Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm.

Vil fortsat italesætte problemer

Den unge politiker har fået stemmer fra flere forskellige steder i Avannaata Kommunia. Han har brugt sin facebookside som valgkampagneplatform, for at være mest muligt hjemme hos familien.

Under valgkampen lovede han, at han vil kæmpe for de handicappede og være med til at udvikle bygder og byer i nordens største kommune. Afgangen fra kommunalbestyrelsen bliver ikke et punktum for hans engagament, lover han.

- Det betyder ikke, at jeg holder mund. Jeg vil fortsat gøre mit bedste for, at italesætte de problemer eller udfordringer der bør arbejdes med, siger Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm.

Selvom han kun er 32 år, så er han næstformand for Siumut i Uummannaq, og det vil han fortsat være indtil generalforsamlingen i løbet af året.

Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm har to døtre og en søn. Hans yngste datter har et usynligt handicappet. Hendes diagnose kan ikke blive behandlet her i Grønland.