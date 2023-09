Ung mand overfaldet - to mistænkte anholdt

Thomas Munk Veirum Søndag, 03. september 2023 - 11:32

Grønlands Politi efterforsker i øjeblikket en voldssag, der fandt sted lørdag ved 19.30 i Nuuk-bydelen Nuussuaq.

Vagtchef Bjørn Bjerregaard fortæller, at episoden fandt sted i nærheden af forretningen Akiki.

- Her blev en ung mand overfaldet af to andre og udsat for grov vold, fortæller Bjørn Bjerregaard.

Travlt døgn

Politiet har anholdt to mistænkte i sagen, og der er tale om to mænd i slutningen af 20'erne.

- Jeg kan ikke sige så meget mere af hensyn til efterforskningen, siger Bjørn Bjerregaard, der dog fortæller, at politiet er i gang med at vurdere, om de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på tilbageholdelse.

LÆS OGSÅ: Travl nat og morgen for politiet

Udover voldssagen fortæller vagtchefen, at politiet har haft et særdeles travlt døgn med mange alkoholrelaterede hændelser.