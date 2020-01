Ung kvinde: Derfor flytter jeg aldrig hjem til Grønland

Walter Turnowsky Fredag, 31. januar 2020 - 05:46

Det var en smertefuld beslutning, som Paarnannguaq Tobiassen og hendes kæreste Knud Due Hansen traf i april sidste år. Men boligproblemer gjorde, at de ikke følte, at de havde andet valg end at flytte fra Grønland.

- Det gjorde rigtig ondt at skulle forlade familie og venner og flytte fra det land, som man er født og opvokset i, siger den 27-årige kvinde til Sermitsiaq.AG.

- Det er svært at acceptere, at man er tvunget til at flytte for at få et bedre liv.

Men selvom savnet kan være stort, så er hun ikke et øjeblik i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt, at vi flyttede til Danmark. Hver gang jeg ser på det rodede politiske liv, tænker jeg, hvor dejligt det er, at vi er flyttet til Danmark.

Stod uden bolig

Det med det 'rodede' politiske liv vender vi tilbage, men lad os lige starte med begyndelsen.

Boligkniben opstod fordi parret har en hund, som de ikke måtte have i den lejlighed, hvor de boede i Nuuk. De blev truet med at blive smidt ud, men havde sparet op, og med to fornuftige indtægter, håbede de på at købe deres eget. Men banken ville ikke låne dem pengene. Så med truslen om at stå uden bolig, var beslutningen hurtig truffet. De søgte og fik en lejlighed hos et boligselskab i Randers, og forlod herefter Nuuk - efter eget udsagn for altid.

I gang med uddannelse

Starten i Danmark var ikke ligefrem nogen dans på roser.

- Jeg søgte over 60 stillinger, men selvom jeg har en uddannelse fra Grønland, så fik jeg intet arbejde. Det var hårdt og i den periode var vi meget pressede rent økonomisk, fortæller Paarnannguaq.

I stedet for valgte hun at søge ind på uddannelsen som handelsøkonom.

- Nu er jeg i gang med min drømmeuddannelse. En af fordelene i Danmark er de gode uddannelsesmuligheder.

Paarnannguaq og Knud på altanen i deres lejlighed i Randers Privatfoto

Kæresten Knud, der er tømrer, fik et job som vikar, men er netop nu også gået i gang med sin uddannelse.

Parret kan ikke forestille sig at flytte tilbage til Grønland.

- Her har vi en god lejlighed, der er politisk stabilitet, meget billigere dagligdagsvarer og flere uddannelsesmuligheder, alting hænger sammen her, det synes jeg i hvert fald, siger Paarnannguaq.

Politikerne ser ikke befolkningens problemer

Og dermed er vi tilbage ved det 'rodede' politiske liv i Grønland.

- Jeg syntes politikerne fokuserer alt for meget på deres indbyrdes magtkampe og helt ignorerer de reelle problemer, som befolkningen oplever.

Paarnannguaq Tobiassen henviser her til, at lønniveauet i hendes øjne slet ikke hænger sammen med niveauet på huslejerne og priserne på dagligvarer, samt at kvaliteten af mange boliger ikke retfærdiggør lejeniveauet.

- De burde bruge deres kræfter på at forbedre folks levevilkår, men i stedet for skaber de rod og politisk ustabilitet, mener hun.

Når de har afsluttet deres uddannelse, vil Paarnannguaq og Knud flytte til København for at opbygge sig en tilværelse dér.