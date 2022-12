Ung kvinde sigtet for spritkørsel efter alvorligt uheld

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. december 2022 - 08:52

En mand pådrog sig nogle alvorlige skader men er uden for livsfare, efter at han tirsdag blev påkørt i Nuuk.

Manden gik langs en vej sammen med sine børn, da han blev ramt af en bil, fortæller vagtchef Bruno Brix til Sermitsiaq.AG.

Børnene kom ikke til skade ved uheldet, men det gjorde manden. Uheldet skete nær en børnehave og blev anmeldt kl 09.58 tirsdag formiddag.

Bilisten, der førte bilen, stak af fra uheldet, men politiet fandt hurtigt bilen, som var involveret i ulykken. Kort fra ulykkesstedet var den havareret i en grøft.

19-årig anholdt

Ifølge vagtchefen fandt politiet frem til føreren af bilen i en lejlighed.

Det viste sig at være en 19-årig kvinde, som blev anholdt og senere erkendte at have ført bilen. Efter at have blæst i et alkometer mistænker politiet, at kvinden var påvirket af spiritus, og derfor er der også taget en blodprøve fra hende, som skal be- eller afkræfte mistanken.

Den unge kvinde er derfor sigtet for blandt andet spirituskørsel samt for at forlade uheldsstedet. Hun er efterfølgende blevet løsladt.