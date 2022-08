Ung og kræftfri: Når overlevelsesinstinktet kicker ind

Redaktionen Lørdag, 13. august 2022 - 14:56

Den 29. november 2021 træder Inequ Holm ind i Rigshospitalets elevator og trykker på knappen 9. Med hende er hendes kusine, og de går i selskab med en læge ind i et samtalerum.

Rummet er sterilt og lyst, og da Inequ Holm sætter sig ned, mærker

hun med det samme, at der er noget galt.

Det skriver avisen Sermitisaq.

Lægen kigger med sørgmodige øjne på hende, tager hendes hænder i sine og siger: »Vi har desværre rigtig dårlige nyheder«.

Inequ Holm går i choktilstand. Hun kigger ud over Københavns travle gader og tænker, at det, hun lige er blevet fortalt, ikke kan være rigtigt.

To måneder inden samtalen havde hun mærket en knude i højre bryst og gik til sin læge, som ikke var bekymret for fundet. Alligevel blev hun for en sikkerheds skyld sendt til biopsi og vævscanning. Derfor kom det som et chok, den dag i november, at Inequ Holm blev fortalt, at den knude, hun havde mærket, var en aggressiv form for brystkræft.

Og for et øjeblik stod alt stille i samtalerummet på Rigshospitalet.

»Hvorfor går verden bare videre? Ved I ikke, at jeg har kræft?!« havde Inequ Holm lyst til at råbe, da hun gik ud af hospitalets skydedøre og trådte ud på gadens brosten.

Læs hele artiklen i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til her.