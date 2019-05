Ung klima-forkæmper opstillet til valget

Redaktionen Mandag, 20. maj 2019 - 11:32

Demokraternes fungerende formand Randi Vestergaard Evaldsen glæder sig over at kunne præsentere en ung kvinde som partiets fjerde folketingspartiet.



- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi længe har haft et godt øje til Sascha. Hun er engageret i alt, hvad hun foretager sig, og besidder et enormt talent, som vi i Demokraatit gerne vil gøre brug af. Og som alle i Grønland i øvrigt bør lade sig inspirere af. Jeg byder Sascha varmt velkommen blandt vores kandidater, siger Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Klimastrejke

Partiet oplyser, at Sascha Blidorf blev kendt i den bredere offentlighed, da hun sammen med en klassekammerat stod i spidsen for en stor klimastrejke i Nuuk i midten af marts.

Ligeledes er Sascha lige hjemvendt fra Danmark, hvor hun sammen med sin klasse blandt andet i Folketinget har gjort danske politikere opmærksomme på de store klimatiske udfordringer vi står overfor herhjemme.



- I lighed med sindssygt mange andre unge over hele verden er jeg rystet over, at politikere og andre har gjort så relativt lidt for at forhindre den klimakrise, vi står i. Jeg er en del af en generation, der for alvor har ret til at være nervøse for, hvordan vores klode ser ud, når vi skal give den videre til vores børn. Jeg mener, at den nuværende politiske elite har svigtet, og jeg mener, at det er på tide at sadle fuldstændig om og sætte klimaet allerøverst på dagsordenen. Det vil jeg gerne være med til, og jeg vil i valgkampen gøre mit til at sikre, at den grønne dagsorden ikke forsvinder. Det er vigtigt det her, siger Sascha Blidorf, der glæder sig til at føre valgkamp sammen med Demokraatits øvrige kandidater.



Demokraatis kandidatfelt består ud over Sascha Blidorf af Nivi Olsen, Steen Lynge og Jens-Christian Jacobsen.