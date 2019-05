Ung indisk kvinde: Jordomrejse i eget fly

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 05. maj 2019 - 14:01

I Hotel Hans Egedes cafe sidder en spinkel, indisk kvinde alene. Hun er langt hjemmefra.

Hun er den første kvindelige pilot, der nogensinde er fløjet over indlandsisen alene med et let sportsfly. Dermed har hun sat en verdensrekord.

- Jeg er her for at skabe opmærksomhed. Mit team derhjemme i Mumbai er i gang med at samle penge, så 100 underbemidlede piger kan få en uddannelse. Jeg flyver en jordomrejse for at skabe en opmærksomhed for projektet, fortæller Aarohi Pandit til Sermitsiaq.AG.

Privatfoto

Aarohi Pandit er 23 år, kommer fra Indien og er pilot. Hendes alder står ikke i vejen for hendes erfaring i at flyve. Siden hun var 17 har hun siddet forrest i flyets cockpit og navigeret i luften. Som 19-årig var hun uddannet pilot med licens til at flyve med større fly. Som 21-årig fik hun, som den første i Indien, licens til at flyve små, lette sportsfly.

Og det er med det fly, hun rejser jorden rundt. Hun har brugt 51 dage til at flyve fra Indien til Grønland, og hun forventer at ankomme til Indien igen om 40 dage.

- Det er et stort eventyr. Det mest fantastiske ved rejsen er da jeg fløj over indlandsisen. Et vidunderligt syn at se det kridhvide is under mig, siger hun.

Hvis Aarohi Pandit flyver verden rundt, vil hun sætte endnu en verdensrekord. Hun kan kalde sig selv for den første kvindelige pilot, der har fløjet jorden rundt med et let sportsfly.

Indsamling

Hendes mål er at tage en jordomrejse med det lille fly og sætte verdensrekord. Men der er endnu et mål med rejsen, som hun brænder for. Det er at skabe opmærksomhed om sin rejse, og dermed samle penge ind, så 100 unge indiske piger kan få en uddannelse.

- Indien er stadig under rivende udvikling. Og hvis udviklingen skal gå godt, så skal kvinderne have lige gode muligheder som mænd, fortæller Aarohi Pandit. Hun oplyser, at der er mange fonde, der er interesseret i projektet og har doneret penge til formålet.

Næste tur

Det er ikke første gang hun er i Grønland. Hun ankom til Kulusuk sidste år. Men på grund af dårligt vejr kunne hun ikke gennemføre rejsen. Denne gang er det dog lykkedes hende at nå til Kulusuk og derefter rejse til Nuuk over indlandsisen.

- Den næste lange strækning er til Iqaluit. Jeg rejser igen, så snart vejret er blevet bedre i Iqaluit, siger hun.

Kassaaluk Kristiansen Grunden til at vejret absolut skal vise sig fra sin bedste side, er at hendes fly er så lille. Flyet, der kaldes for en let sportsfly vejer 472 kilo, og er kun fire meter lang fra tip til ende. Flyet kan rumme 60 liter brændstof, og en fyldt tank rækker til 1.000 kilometer, da flyet kan svæve i luften. Hendes fly er mindre end Air Greenlands helikopter. Flyets vinger er tilsammen omkring 15 meter, og de er let påvirkelige af vind og turbulens.

- Jeg er vant til at flyve, så jeg har ikke flyskræk eller får kvalme, når der er uregelmæssigheder i luften. Det er nok meget godt, siger hun.

Budskab

Hun håber, at andre piger og kvinder i hele verden kan blive inspireret af hende og forfølge deres drømme.

- Altså, hvis du kan drømme det, så kan du også gøre det. Jeg håber, at min rejse kan vise kvinder i hele verden, at man kan opnå alt, hvis man arbejder hårdt og målrettet, fremhæver hun.

Aarohi Pandit regner med at rejse igen i løbet af de næste par dage. Hun venter kun på at få beskeden om, at vejret i Iqaluit er blevet bedre.