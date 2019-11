Ung grønlandsk musiker turnerer i Europa med rock-band

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. november 2019 - 08:26

At Inuuteq Kleemann med sort eyeliner og langt hår ville turnere med et rockband, der spiller melodic heavy metal, havde ingen formentlig forestillet sig, da han var et lille barn.

Nu har den 25-årige Inuuteq Kleemann fra Uummannaq, rejst rundt i Europa i en måned, og givet koncerter med det København-baserede band, Forever Still flere gange om ugen. Bandet er på turné med et andet band, Cellar Darling.

Charles Degolla

Blandt andet Frankrig, Italien, Tyskland og Polen er allerede indtaget, og næste scene er i Finland.

- Det er helt vildt hårdt og nogle gange bliver man også meget træt. Men det er det bedste, jeg har oplevet, fortæller Inuuteq Kleemann torsdag aften dansk tid, mens han og bandet er på vej til Finland for at give to koncerter mere.

Fra fan til guitarist

Inuuteq Kleemann har ikke altid interesseret sig for musik. Som barn hørte han kun blid musik, hvilket ikke faldt i hans smag. Det er først, da han som 11 årig hørte Siissisoq og Taaq, at han begyndte at øve sig med guitaren. Fem år senere kunne han afløse guitaristen hos Taaq, og spille med, da Taaq gav koncert i Uummannaq.

- Dengang spirede drømmen om at turnére med et band, men jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at min drøm vil blive til virkelighed. Det var en drøm, en ellers uopnåelig drøm, siger Inuuteq Kleemann.

Første gang, han så Forever Still til en koncert var i januar 2017. Dengang syntes han allerede om genren, og var også glad for bandet. Noget tid efter læste han i en annonce, at bandet leder efter en guitarist. Så slog han til.

Han sendte et klip, hvor han spillede Forever Stills nummere med sin guitar. Han kom ind til audition blandt mange forventningsfulde guitarister. Efter flere prøver fik han besked fra bandet om, at han er optaget i bandet, hvis han er interesseret.

- Om jeg var interesseret? Det uvirkeligt, det er helt vildt! Jeg kunne ikke tro, at jeg var med i bandet lang tid efter, jeg fik beskeden, lyder det fra Inuuteq.

Drøm opfyldt

Første gang han skulle holde koncert udenfor København var i Tyskland. 35.000 billetter var udsolgt til koncerten.

- Det er at opfylde drømmen. Jeg elsker at stå på scenen. Det er ikke kun musik, det er også perfomance. Og når publikum reagerer på vores musik og perfomance, så giver det et stort kick af energi, fortæller han.

Inuuteq Kleemann forklarer, at det ikke altid er en dans på roser at være guitarist og turnere i Europa. Bandet har selv betalt for rejser og hotelophold, og han vil få et arbejde når turneen slutter om et par dage og han så er vendt hjem til København. Han slipper dog ikke turnelivet, for hans band turneer snart igen.

- Der er ikke mange penge i musikken. Men jeg elsker det, og vil fortsætte, siger Inuuteq Kleemann.