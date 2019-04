Ung grønlænder er med til at udgive international bog

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 26. april 2019 - 06:06

17-årige Seqininnguaq Lynge Poulsen fra Nuuk er i disse dage i New York hvor hun deltager i FN’s Permanente Forum for oprindelige folk.

I forbindelse med en bogudgivelse som hun er medforfatter på, er hun blevet inviteret til at holde en tale.

Tabuer skal brydes

Hun har som repræsentant for det arktiske område, skrevet et kapitel som hedder 'Nødvendigheden af at bryde tabuer', hvor hun fortæller om det svære ungdomsliv i Grønland.

- En masse af vores unge begår selvmord og går igennem vold og andre svære livsbetingelser. Og desværre er det som om at det er blevet normaliseret, så det er noget vi er nødt til at gøre noget ved, siger Seqininnguaq Lynge Poulsen i en pressemeddelelse.

Står bag tegningen af bogen

Den unge forfatter har i øvrigt malet forsiden til bogen, som har et budskab om at alle har noget at fortælle, at alle oprindelige folk har ord og følelser som se gerne vil ud med, uanset hvor i verden de kommer fra. Og at uanset hvor forskellige vi er må vi passe på hinanden og beskytte hinanden.

Her ses forsiden af bogen 'Global Indigenous Youth – through their eyes' som Seqininnguaq Lynge Poulsen har illustreret

Bogen, 'Global Indigenous Youth – through their eyes', blev udgivet i FN i går, torsdag.

I forbindelse med boglanceringen skal Seqininnguaq Lynge Poulsen holde en tale, og skal derudover interviewes af FN’s medier og artiklen skal blandt andet være med i en artikel i bladet 'Teen Vogue'.