Ung grønlænder i Shanghai: Det er skræmmende med coronavirus

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 27. januar 2020 - 12:04

Hannah Olsen der kommer fra Ilulissat, opholder sig netop nu i millionbyen Shanghai, hvor der er 24 millioner indbyggere. Byen er i undtagelsestilstand på grund af udbrud af den hidtil ukendte coronavirus.

Omkring 300.000 wuhanere, hvor det første tilfælde af coronavirus fandt sted, er flygtet til Shanghai, før millionbyen blev lukket.

- Det er virkelig skræmmende. Jeg kan mærke frygten. Da vi første gang hørte, at der var udbrud af sygdommen, vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre. Vores plejeforældre under dette ophold har sagt til os, at vi helst ikke skal ud af huset. Så vi går ikke ud, medmindre det er højst nødvendigt, fortæller 20-årige Hannah Olsen til Sermitsiaq.AG, der også fortæller, at hun ikke må komme for tæt på hoteller, da der kan være rejsende til stede.

Undtagelsestilstand

Hannah Olsen går i EF’s sprogskole i Shanghai for at studere sproget mandarin. Flere studerende fra andre lande går i samme skole.

Skolen er dog midlertidigt lukket siden lørdag den 25. januar, hvor også biografer, forlystelsesparker og flere institutioner også har lukket.

Hun fortæller, at siden det kinesiske nytår i onsdags, er der flere mennesker, der er blevet smittet med coronavirus.

- Der er helt øde. Det er mærkeligt, at en så stor by med flere millioner mennesker pludselig bliver så stille og øde. Der kører ikke så mange i metroen, og flere steder er der lukket. Ingen tør gå ud længere, siger hun.

Masker og desinfektioner

Første tilfælde af coronavirus fandt sted i Wuhan i Kina i december 2019, siden har over 2.700 personer fået konstateret coronavirus. Virusset har indtil nu kostet mindst 80 mennesker livet. Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Thailand, Cambodja og Vietnam.

Coronavirusset fører til luftvejsinfektioner og kan gøre det svært at trække vejret.

Udbruddet sættes i forbindelse med et lokalt marked, hvor der sælges vilde dyr, men smittekilden er dog fortsat ukendt. De seneste meldinger er, at sygdommen kan smitte fra menneske til menneske.

Indbyggerne i Shanghai og flere andre steder i Kina har fået påbud om at gå med maske, hvis de skal ud i det offentlige rum. Samtidig skal de sørge for god håndhygiejne, man skal ikke komme for tæt på andre mennesker og ved de mindste symptomer på forkølelse skal man søge læge. Hannah Olsen har endda set en person med skibriller på, for virusset kan også smitte ved, at noget spyt kommer ind gennem øjnene, fortæller hun.

- Det er virkelig skræmmende og ukendt for mig. Vi har en beholdning af masker og desinfektionsmidler til hænderne. Men der er udsolgt for masker og desinfektionsmidler i alle butikker i hele byen, fortæller Hannah Olsen.

Flytter til Malaga i Spanien

Alle udenlandske studerende på EF-skolen har fået tre muligheder. De kan blive i Shanghai, de kan overflytte deres studieophold til et andet sted eller de kan tage hjem for denne gang, selvom studieåret først slutter til maj.

- Min første tanke var ellers at tage hjem. Men da jeg ikke kan få refunderet pengene, hvis jeg tager hjem og afslutter mit ophold før tid, så har jeg valgt at flytte mit ophold til Malaga, oplyser Hannah Olsen.

Hannah Olsen er ellers meget glad for sit ophold i Shanghai. Hun har under sit ophold oplevet stor gæstfrihed, og har fået rigtig mange gode oplevelser, som hun kan tage med hjem i bagagen.

- Jeg vil gerne tilbage til Shanghai på et andet tidspunkt, men lige nu tør jeg ikke opholde mig her eller i resten af Asien. Ikke så længe, udbruddet varer, forklarer hun.