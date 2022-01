Undvegne mænd tilbage i anstalt

Thomas Munk Veirum Fredag, 07. januar 2022 - 16:30

To mænd på henholdsvis 21 og 38 år flygtede onsdag aften omkring kl. 19.45 fra anstalten i Sisimiut.

Fredag eftermiddag oplyser Grønlands Politi i en kortfattet meddelelse, at de to er fundet og bragt tilbage i anstalten.

I forbindelse med flugten bad politiet offentligheden om hjælp til at finde de to mænd. Politiet oplyser, at de to blev fundet på en adresse i Sisimiut netop på baggrund af et tip fra en borger.

Politiet takker i den forbindelse borgerne for hjælpen.