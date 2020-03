Nu undervises børnene på distancen

Redaktionen Tirsdag, 24. marts 2020 - 16:14

Avannaata Kommunia

- Kun i Ilulissat benytter vi iPads, og har et meget tæt samarbejde med Kivitsisa-projektet. Der er fjernundervisning hver dag fra klokken 9.00 til 12.00. Der er i alt seks lærere, der kan fjernundervise med Ipads, og vi fortsætter med kurser om fjernundervisning, så flere lærere kan undervise via den platform, oplyser direktøren for Forvaltning for læring i Avannaata Kommunia Aka Grønvold til Sermitsiaq.AG. I Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq er der alene fysiske opgaver, der benyttes.

Han oplyser, at 32 elever var mødt frem til nødundervisning på skolerne, hvor man især hartilbud om at udføre håndværk og håndarbejde.

Qeqqata Kommunia

I Qeqqata Kommunia har lidt over 50 elever benyttet nødpasningen på kommunens skoler.

- Vore lærere på skolerne har gjort det fantastisk, fastslår kommunaldirektør Juliane Henningsen og tilføjer:

- Jeg tror, vi skal lidt længere ind i forløbet for at se, om ordningen er god. Jeg ved, at lærerne er tilgængelige for elever og forældre. Vi må gøres vores bedste på hver vores måde. Enkelte lærer har fået søde beskeder fra forældre, når det går op for dem, hvor stor en opgave, det er at undervise og hjælpe børnene på distancen, forklarer kommunaldirektøren, der kan fortælle, at stemningen rundt om på skolerne har været rigtig fin.

Kommune Qeqertalik

Fungerende kommunaldirektør Thomas Holm Jensen fra Kommune Qeqertalik siger:

- Nedlukningen er gået ganske fornuftigt. Det varierer fra sted til sted, hvor mange elever, der er til stede i skolerne for at få nødpasning. Hvis vi tager til Aasiaat, så er der omkring ti procent af eleverne, der er til stede i skolen, oplyser han til Sermitsiaq.AG. Der er omkring 600 elever i Aasiaat.

- Kommunen tilpasser sig situationen, og vi står klar med en plan, hvis nedlukningen forlænges. Elever vil i så fald skulle hente flere opgaver og aflevere de første opgaver, forklarer Thomas Holm Jensen.

Kommune Kujalleq

I Kommune Kujalleq vurderer forvaltningschefen for skoler og daginstitutioner, Dorthe Bidstrup, at det har kørt upåklageligt, og at der ”er en god holdånd om at klare problemerne”.

- Al forberedelse er gået via telefon og Skype, og det er vi heldigvis vant til hernede på grund af afstandene, forklarer Dorthe Bidstrup.

-Her i Qaqortoq er der lidt flere børn i skole end de andre steder, da det er en større by med sundhedsvæsen, politi, døgninstitutioner og så videre, hvor der er mange medarbejdere, som skal have deres børn i skole, fortæller forvaltningschefen i sydkommunen.

Fokus på udsatte børn

Hun oplyser desuden, at man har etableret et samarbejde på tværs af forvaltningerne og etableret et pasningssted for de børn, der er særligt socialt udsatte, og som ikke hører under den gruppe forældre, der har en vigtig samfundsmæssig funktion.