Undersøger muligheder for flere mørkeflyvninger

Walter Turnowsky Torsdag, 24. januar 2019 - 07:30

I slutningen af 2017 blev reglerne for flyvninger i mørke strammet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark for at øge sikkerheden.

Det betyder, at der nu ikke længere må flyves når både sol og måne er under horisonten. Det er især helikoptertrafikken i Uummannaq distrikt, der påvirkes af de ændrede regler, som betyder, at passagerer risikerer at strande i Ilulissat eller Qaarsut.

Men nu åbner Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen op for, at der kan være mere flyvning i mørketiden, hvis man finder de rette tekniske løsninger. Det fremgår af et svar fra trafikminister Ole Birk Olesen (LA) på et spørgsmål fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Flyver efter sigt

Af svaret fremgår det at der som udgangspunkt i Grønland kun må flyves efter de visuelle flyveregler i dagtimerne, men at Air Greenland har en dispensation til at flyve med Bell-helikopteren om natten eller i mørketiden, hvis der stadig er en mængde lys tilbage, så piloten kan se de pejlemærker som han skal bruge.

Man er dog også villige til at udvide dispensationen.

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er altid indstillet på at se nærmere på forslag fra de grønlandske lufthavnsmyndigheder (Mittarfeqarfiit) eller de grønlandske luftfartsoperatører om tekniske løsninger, der kan forlænge mulighederne for flyvning i Grønland under mørketid, fremgår det af svaret.

Muligheder afdækkes

Og der arbejdes faktisk på dette, men det er bare ikke så lige til lyder meldingen fra Mittarfeqarfiit.

- Der er et tæt samarbejde mellem Mittarfeqarfiit, operatørerne og Departementet for Boliger og Infrastruktur for at udnytte infrastrukturen optimalt, hedder det i et skriftligt svar på en forespørgsel fra Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Slut med flyvninger i total mørke

- Hvis der skulle findes tekniske løsninger for at forøge regulariteten på helikopterflyvepladser, skal det hænge sammen. Det vil sige hvis Mittarfeqarfiit skulle investere i udstyr som kan forøge regulariteten, skal de spille sammen med helikopternes udstyr.

- Mittarfeqarfiit og departementet er nu i gang med at afdække muligheder for fremtiden i tæt samarbejde med operatørerne.