Undersøgelse: Turister er velkomne

Merete Lindstrøm Tirsdag, 30. marts 2021 - 13:28

I februar 2021 har Visit Greenland foretaget en undersøgelse om, hvordan Covid-19 har påvirket befolkningens holdning til turisme her i landet.

En af konklusionerne er, at den grønlandske befolkning generelt er blevet mere positivt stemt over for turister på trods af coronapandemiens påvirkning af samfundet det seneste år.

Sådan er rapporten lavet: Undersøgelsen er blevet udført som stikprøve via telefoninterviews på både grønlandsk og dansk via HS Analyse. 700 borgere fra byer og bygder der har relativt stor turismeaktivitet har svaret på undersøgelsen. Der er en underrepræsentation af respondenter fra Tasiilaq, Narsaq og Uummannaq distrikter og overrepræsentation fra Nuuk. Aldersgruppen 18-29 år er også lettere overrepræsenteret. Der var en balanceret fordeling mellem mænd og kvinder.

I rapporten kan man blandt andet læse, at 93,4 procent af de adspurgte i februar 2021 havde en positiv eller overvejende positiv holdning til turister i deres by eller bygd. Det tal lå på 91,5 procent i undersøgelsen fra november 2019.

Ifølge Visit Greenlands konstituerede direktør, Mads Skifte, er der en sammenhæng mellem det positive syn på turister og Covid-19.

- Generelt er grønlænderne glade for turister udefra, det så vi allerede inden Covid-19 ramte. Nu, hvor vi har oplevet et helt år stor set uden turister, er det blevet tydeligt, hvor meget indflydelse gæsterne faktisk har i lokalsamfundet. Derfor virker befolkningen begejstrede for at få dem tilbage, når det kan gøres forsvarligt for både gæster og lokale, fortæller han.

Tillid til turister

Selvom Grønland fortsat er lukket for al turisme udefra, er et flertal af de adspurgte trygge ved de gældende Covid-19 restriktioner, og de stoler på, at turisterne overholder dem, viser tal fra rapporten.

Et flertal på 55,3 procent svarer, at de gerne vil byde turister velkommen, hvis de bliver testet inden afrejse, går i fem dages karantæne og bliver re-testet efterfølgende. Kun 19 procent svarer, at de ikke ønsker turister overhovedet. Hele 62,9 procent tror på, at turisterne overholder de gældende restriktioner.