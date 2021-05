Undersøgelse: Stort fjeldskred kan blive katastrofal

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 11. maj 2021 - 17:45

Konsekvensen af et fjeldskred i Karrat Fjorden i et worst case scenarie vil være dobbelt så voldsomme i forhold til tidligere vurderinger.

Det Norske Geotekniske Institut er inddraget i undersøgelserne af fjeldaktiviteterne i Karrat Fjorden, og beregninger viser, at et stort fjeldskred i det såkaldte fjeldområde 3 vil skabe bølger, der vil nå ud til et langt større område og højere op på land.

Dobbelt så stor tsunami

Hvis det ustabile fjeldområde i Karrat Fjorden falder i havet på én gang, så vil det udløse en dobbelt så stor tsunami, som vil ramme en lang række bygder og sågar havneområdet ved Uummannaq.

Billeder fra Arktisk Kommando samt satellitbilleder viser, at der fortsat er stor aktivitet i fjeldområdet. Fjeldet flytter sig mere end én centimeter om ugen. Det er imidlertid umuligt for eksperterne at vurdere, hvor meget fjeldet skrider.

De nye data viser også, at fjeldet er større end hvad tidligere undersøgelser har vist. Det vil i værste fald kunne betyde langt højere bølger ved bostederne i tilfælde af et stort fjeldskred.

Kort tid til tsunamien rammer bostederne

Eksperterne har undersøgt, hvor lang tid det vil vare fra et eventuelt fjeldskred til en bølge rammer ved Uummannaqs bygder og ved Uummannaqs havneområde. Tiden er et afgørende element, når det handler om at få foretaget en evakuering i de bygder, der ligger i farezonen.

Så langtid vil det tage for tsunamien at ramme bostederne:

Nuugaatsiaq: 7 minutter

Illorsuit: 13 minutter

Qaarsut: 26 minutter

Niaqornat: 23 minutter

Uummannaq: 30 minutter

Saattut: 35 minutter

Ukkusissat: 26 minutter

Ikerasak: 38

De seneste undersøgelser viser også, at elværker i fem ud af seks bosteder vil blive beskadet, mens sundhedscenteret i Uummannaq også kan blive ramt.