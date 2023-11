Undersøgelse: Narhvaler sulter ved forhøjet støj

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. november 2023 - 15:32

Forskere har i samarbejde med fangere undersøgt narhvalers adfærdsændringer ved støjforurening deres miljø. Resultaterne viser, at narhvaler holder op med at søge føde, når der er meget menneskelig aktivitet i form af skibstrafik samt ved olie- og gasefterforskning i deres havmiljø.

Narhvaler søger normalt føde i to kilometers dybde.

- Den mest markante ændring var, at hvalerne holdt op med at dykke dybt og brugte mindre tid på at søge føde, skriver videnskab.dk på sin forskerformidlingsside.

- Tættest på skibet holdt narhvalerne helt op med at spise. Tættest på skibet undgik hvalerne også overfladen, mens deres hjerte slog mere og mere uregelmæssigt, lyder det.

Otte narhvaler i undersøgelsen

Forskerne har sat dataloggere på otte narhvaler for at registrere deres gøren og laden, samt analysere deres hjerterytme.

LÆS OGSÅ: Studie: Narhvaler påvirkes af støj på 20-30 km afstand

Efter montering blev narhvalerne sluppet løs, mens forskernes skib valgte at følge efter hvalernes ruter. Undervejs blev der udført forsøg med støj.

Forskerne er klare mælet, når det kommer til løsningsforslag for at frede narhvalerne mest muligt for støj og menneskelig aktivitet.

- Der er to veje at gå, som jeg ser det. Den ene er at kræve, at skibe i Arktis holder deres støjniveau under en vis grænse. Det kan opnås ved at sænke farten og ved at bruge specialdesignede skibsskrog og -propeller.

- Den anden er at lave en korridor for skibe og således holde støj inden for et begrænset område og væk fra vigtige narhval-levesteder. Sandsynligvis skal begge veje bruges samtidig for at redde narhvalerne, skriver Outi Tervo, seniorforsker ved Naturinstituttet, og som har stået bag forskergruppen.