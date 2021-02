Undersøgelse: Hvert tiende AK-medlem oplever sexchikane

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. februar 2021 - 17:45

439 ud af 1300 medlemmer i Atorfillit Kattuffiat, har besvaret AK’s spørgeskemaundersøgelse om sexchikane på arbejdspladsen. Det er en deltagerprocent på 33 procent.

Af de 439 deltagere, har ti procent oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser på jobbet, lyder konklusionen fra fagforeningen.

AK oplyser i en pressemeddelelse, at medlemmerne blandt andet har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, såsom at blive spurgt ind til deres sexliv, tilbud om at købe sexlegetøj til dem, fortalt om andres sexliv, kommentarer om deres krop eller at blive opfordret til sex.

Vedkommende viser billeder af meget letpåklædte, unge piger fra sin mobil og udveksler billederne med en kollega. Vedkommende viser også billeder af unge piger, som han finder på Instagram og Facebook uden selv at have profil på de nævnte sociale medier, skriver et medlem.

Endvidere oplyser AK, at tre medlemmer har svaret ja til spørgsmålet om, medlemmet har oplevet at blive forsøgt tvunget til sex.

- At hver tiende respondent er blevet krænket, og ni procent har oplevet fysiske tilnærmelser, viser, hvor stort et problem vi står over for, siger formand for Atorfillit Kattuffiat, Dina Olsen i en pressemeddelelse.

Kolleger, chefer og kunder

Når et medlem af AK oplever en uønsket seksuel tilnærmelse er det ikke altid en kollega, der krænker. Men langt de fleste krænkelser kommer fra kolleger, viser undersøgelsen.

Af dem, der har oplevet sexchikane på arbejdspladsen har:

30 procent er blive krænket af en kollega

Seks procent er blevet krænket af en chef

Syv procent er blevet krænket af en kunde

2,5 procent af andre borgere

Mens fire procent er blevet krænket af eksterne samarbejdspartnere

Forebyggelse vejen frem

44 procent har oplevet, at det er en mand, der krænker, ni procent har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser fra kvinder, mens resten ikke har ønsket at oplyse om køn på krænkeren.

- Undersøgelsen viser, at arbejdsgiverne samt os som fagforening, skal være bedre til at vejlede de ansatte om, hvordan man kan takle krænkelser, samt hvordan krænkelser kan forebygges, siger Dina Olsen.

Jeg blev rørt i skridtet, mens min kollega ikke var i lokalet, skriver et medlem som kommentar i forbindelse med undersøgelsen.

- Vi vil i den kommende tid dykke længere ned i undersøgelsen, og lave nogle anbefalinger til arbejdsgivere og medlemmer om, hvordan vi kan komme problemet til livs. Alle i samfundet skal tage ansvar for at forebygge sexchikane, siger hun.

Undersøgelsesmaterialet som Atorfillit Kattuffiat har benyttet sig af, er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder.