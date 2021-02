Undersøgelse: Cigaretskodder i naturen er et problem

Redaktionen Lørdag, 13. februar 2021 - 15:53

En undersøgelse viser, at hele 60 procent af rygerne aldrig smider cigaretskodder fra sig på jorden og i naturen. Men 15 procent af rygerne smider dagligt cigaretskodderne på jorden.

Det viser en undersøgelse, som HS Analyse har lavet for Departementet for forskning og miljø.

Samme undersøgelse viser, at ni ud af ti voksne mener, at cigaretskod ikke hører til i naturen:

- Det er positivt, at der er så stor enighed om, at cigaretskod ikke hører til i naturen. Naalakkersuisut glæder sig over, at der er opbakning til indsatsen for at begrænse mængden af henkastede skod, siger Naalakkersuisoq for forskning og miljø Jess Svane i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen

I undersøgelsen ”Befolkningens rygning og bortkastning af cigaretskod” er i alt 707 tilfældigt udvalgte personer over 18 år fra hele landet deltaget.

Af de 707 personer ryger 52 procent dagligt, mens fem procent svarer, at de nogen gange ryger cigaretter. 43 procent ryger ikke cigaretter.

I undersøgelsen er den andel af de personer, der ryger dagligt blevet spurgt i hvilke situationer de smider cigaretskod på jorden.

Behov for skraldespande

49 procent svarer, at de smider cigaretskod på jorden, når der ikke er en skraldespand lige ved ens side. 24 procent smider cigaretskod i naturen, når de er ude at sejle, er ude i fjeldet eller lignende.

Screendump

- Den oplagte løsning er derfor at sætte flere skraldespande og askebægre op i byer og bygder. Det skal være let at komme af med skod på en fornuftig måde. Det arbejder Naalakkersuisut og kommunerne på, lyder det fra departementet for forskning og miljø.

Også lommeaskebægre tages med i overvejelserne, lyder det.

Departementet for Forskning og Miljø har også sendt en redegørelse om cigaretskod i offentlig høring. Redegørelsen beskriver, hvordan problemet med skod kan begrænses. Høringsfristen er 9. marts 2021. Læs høringsmaterialet her.