Undersøgelse: Borgerne har fortsat høj tillid til politiet

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 28. marts 2019 - 15:51

- I 2017 gennemførte vi politiets tryghedsundersøgelse for første gang i Grønland, hvor vi konstaterede, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj. Jeg er stolt af, at niveauet for 2018 fortsat er højt – og endda nogle steder i landet er steget væsentligt.

Det siger politimester Bjørn Tegner Bay i en pressemeddelelse.

Mindre fald i nogle steder

Tryghedsundersøgelsen er foretaget i bebyggelser uden politistation, bebyggelser med politistation samt i Nuuk særskilt. Undersøgelsen viser, at uagtet hvor i Grønland man bor, så føler borgerne sig trygge og har tillid til politiet.

Læs rapporten her:

Grønlands Politi er opmærksomme på, at der er et mindre fald i målingerne for borgernes tryghed i bebyggelse med politistationer, hvis man sammenholder tallene for 2017 med 2018.

Faldet er dog ikke særligt stort og ligger inden for den statistiske usikkerhed, men vi har øje for udviklingen, siger politimesteren.

Trygheden skal løftes yderligere

- Tryghedsundersøgelsen hjælper os med at prioritere vores arbejde. Den er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. I den nye strategi for Grønlands Politi indgår der for eksempel en række tværgående indsatser, herunder på blandt andet forebyggelses- og færdselsområdet, som skal være med til løfte trygheden i byerne, fastslår han.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rigspolitiet, Danmarks Statistik og Grønland Statistik og har til formål at måle borgernes tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd samt tillid til politiet i Grønland