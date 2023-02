Undersøgelse nuancerer indædt modstand mod trofæjagt ved Nuuk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. februar 2023 - 11:46

En interessekonflikt i lokalsamfundet i Nuuk om hvorvidt et område skal udpeges som et koncessionsområde til trofæjagt fik forsker Kristine Lynge-Pedersen ved Grønlands Naturinstitut til at iværksætte en undersøgelse.

Undersøgelsen har som noget nyt været offentlig tilgængelig på internettet, hvor borgere kunne besvare spørgsmål om udlægning af området Nunatarsuaq i bunden af Nuup Kangerlua til koncessionsområde for trofæjagt.

- Jeg vil sige, at jeg er ganske tilfreds med undersøgelsens nuanceret design, og de svar vi har modtaget, siger Kristine Lynge-Pedersen, der har bearbejdet svarene fra 44 deltagere i undersøgelsen.

Overvejende imod - men peger på alternativer

Hovedparten af undersøgelsens deltagere er fritidsfangere, og de er overvejende imod forslaget om, at der skal oprettes et koncessionsområde i Nunatarsuaq. Forskeren hæfter sig dog ved, at deltagerne er kommet med alternative placeringer til et eventuelt koncessionsområde:

- Som beslutningstager - kommunalbestyrelsesmedlem - er det vigtigt at vide, at hovedparten er imod, men også at få alternative forslag til, hvor der så kan oprettes koncessionsområder.

- Respondenterne siger ikke bare; nej, vi vil ikke have koncession i Nunatarsuaq. De kommer med konstruktive forslag, siger Kristine Lynge-Pedersen.

Deltagerne i undersøgelsen foreslår i stedet områder såsom syd for Nuuk, i Paamiut og Qeqertarsuatsiaat. Kangerlussuaq nævnes også som et fortsat oplagt koncessionsområde til trofæjagt.

Erhvervs- og fritidsfangst samt trofæjagt bør adskilles

En anden central del af undersøgelsens resultater handler om sameksistens mellem de lokale brugere som erhvervs- og fritidsfangere samt trofæjægere.

Ifølge koncessionsloven skal alle interessenter nemlig kunne færdes i det samme landområde, så derfor skulle undersøgelsens deltagere foreslå mulige placeringer til telt- og jagtpladser samt jagtruter.

- Nogle havde på kommunens informationsmøde og Facebook ytret misbehag ved forslaget om koncessionsområde i Nunatarsuaq, så vi ville gerne finde ud af, hvad der skal til for, at misbehaget kan vendes til noget konstruktivt og skabe god sameksistens.

Ifølge koncessionsloven skal lokale erhvervs- og fritidsfangere fortsat kunne benytte koncessionsområder til jagt, side om side med trofæjagt, og en fælles organisering af teltlejre, ankerpladser, jagtruter kan være med til at sikre god sameksistens mellem erhvervs- og fritidsfangerne og trofæjægerne:

- Deltagerne fik derfor mulighed for at bidrage med forslag til organisering af teltlejre, ankerpladser og jagtruter. Resultatet viser dog, at der opfordres til adskilt placering af trofæjægernes teltlejre, ankerpladser, jagtruter og at trofæjagt placeres væk fra lokales jagtsteder, fortæller Kristine Lynge-Pedersen.

Markant ønske om øget kontrol

Det resultat kan beslutningstagere så forholde sig til og prøve at finde en løsning:

- Jeg tænker, at når vi bor på verdens største ø med mange områder rigt på dyr, burde det være muligt at placere nogle nye koncessionsområder til trofæjagt, som ikke forstyrrer lokale fangere.

Forskeren peger også på den mulighed, at man blot satser på de allerede oprettede koncessionsområder og driver dem på bedste vis, så de dækker den nuværende efterspørgsel på trofæjagt.

- I forlængelse af dette vil jeg nævne et andet resultat, som viser, at der er et markant ønske om øget kontrol og regulering af koncessionsområder og trofæjagt. Der er en forventning til, at øget kontrol og regulering netop vil sikre god sameksistens og begrænse forstyrrelsen på dyrelivet og bevare områdets karakter af ro og vildmark, siger Kristine Lynge-Pedersen.

Undersøgelsen fortsætter

Kristine Lynge-Pedersen fortæller, at resultaterne af undersøgelsen er overdraget til blandt andet Kommuneqarfik Sermersooq, som skal tage stilling til, om der skal udlægges et koncessionsområde.



Desuden fortsætter undersøgelsen med at søge svar på en række opfølgende spørgsmål til resultaterne. Blandt andet hvorfor stort set ingen deltagere i undersøgelsen ønsker at være en del af trofæjagt, selvom det efterspørges:

- Trods det at undersøgelse omhandler trofæjagt og dermed udvikling af jagtturisme, så var der ingen deltagelse fra turismeaktør positionen, og jeg synes, det kunne være interessant at bore i det.

- Hvad der skal til for at flere lokale turismeaktører deltager i turismeundersøgelser og derfor har jeg stillet det som et spørgsmål i den online resultatside, forklarer Kristine Lynge-Pedersen.

Den online resultatside kan du finde her.

Undersøgelse brugte digital metode for bred inddragelse: