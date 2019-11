Undersøgelse af billigere laktosefrie fødevarer kan være på vej

redaktionen Onsdag, 20. november 2019 - 16:15

Natten til tirsdag blev en række nye afgifter trådt i kraft, hvor det blandt andet betød, at slik, smøger og sprut blev dyrere, hvilket mødte stærk modstand fra befolkningen.

Men nu kan undersøgelserne af billigere laktosefrie fødevarer være på vej. Naalakkersuisut støtter nemlig Justus Hansens (D) forslag om undersøgelse af, hvordan Naalakkersuisut kan gøre laktosefri fødevarer billigere for de forbrugere, der har behov for disse produkter.

Det fremgår af Naalakkersuisuts svarnotat, som bliver andenbehandlet i dag, onsdag.

- Naalakkersuisut har glædeligt noteret sig, at et flertal støtter op om, at det undersøges hvorledes laktosefri fødevarer kan gøres billigere for forbrugerne i Grønland, skriver naalakkersuisoq for erhverv Jess Svane i svarnotatet.

Stor undersøgelse

Han oplyser yderligere, at Naalakkersuisut gennemfører i øjeblikket en prisundersøgelse på dagligvarer i Grønland med henblik på, at komme med et forslag til mulighederne for hvorvidt og hvorledes prisen på dagligvarer kan nedbringes.

- Naalakkersuisut har i løbet af efteråret 2019 gennemført en omfattende dataindsamling som vil blive analyseret, med henblik på at undersøge hvorvidt og hvorledes prisen på dagligvarer kan sænkes. Analysen vil ligeledes se på mulighederne for, hvordan laktosefri fødevarer kan gøres billigere for de forbrugere, der har behov for disse produkter, lyder det.