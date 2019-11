Underskriftsindsamling mod hotelplan

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. november 2019 - 09:59

På lidt over et døgn har mere end 500 borgere skrevet under på en protest mod planerne om, at en malaysisk luksushotelkæde skal have lov til at bygge et fire etagers luksushotel i den ene ende af Kolonihavnen.

Tirsdag besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq at sende forslaget i høring i en otte ugers periode. Siumuts gruppe af kommunalbestyrelsesmedlemmer var imod beslutning, har de oplyst til Sermitsiaq.AG.

Nej tak

Netop nu har 504 skrevet under på, at de siger ”NEJ TAK til luksushotel i hjertet af Kolonihavnen i Nuuk og antallet stiger støt og roligt minut-for-minut. Det er på hjemmesiden skrivunder.net, at borgerne kan markere sin utilfredshed.

Af de registrerede underskrifter kommer langt de fleste fra borgere, der bosat i Nuuk. Men personer i Aalborg og sågar Tyskland har ment, at de burde komme med deres holdning.

Borgmester er begejstret

I avisen Sermitsiaq forsvarer borgmester Charlotte Ludvigsen planerne med, at ”det vil få stor betydning for udviklingen af Nuuks turisme”. Ja, hun er ligefrem begejstret over planen.

- Det er et meget spændende projekt, fordi det kombinerer det traditionelle grønlandske med det moderne. Og så bliver der skabt noget nyt ved vores dejlige bydel. I projektet har vi stillet krav, for at beskytte Kolonihavnens værdifulde smukke miljø. I kommunalbestyrelsen er vi opmærksomme på, at der er mange, der har følelser for området. Derfor er det vigtigt at inddrage borgerne, siger Charlotte Ludvigsen til Sermitsiaq.