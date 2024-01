Underskriftsindsamling for fangere i gang

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 02. januar 2024 - 16:02

Lidt under 60 borgere har på nuværende tidspunkt sat deres underskrift for en underskriftsindsamling for fangere i Nordgrønland.

Underskriftsindsamlingen har kørt siden den 30. december 2023. På skrivunder.net lyder opfordringen om at give økonomisk støtte til fangerne, der oplever indtægtsfald på grund af manglende havis.

LÆS OGSÅ: Finansudvalget utålmodig: Naalakkersuisut har endnu ikke sendt ansøgning

Der er ellers åbnet for, at fangere kan søge om økonomisk hjælp på grund af indtægtsfald, der er forårsaget af klimaændringer.

Selvstyret har på nuværende tidspunkt modtaget over 300 ansøgninger, der skal behandles og tages stilling til af finansudvalget i henhold til loven. I slutningen af december har Naalakkersuisut meddelt, at der er afsat 1 million kroner til fiskere og fangere, der er forhindret i at drive deres erhverv i forbindelse med klimaændringerne.

Intet havis - ingen indtægt

Nu har en gruppe, anonyme personer oprettet en underskriftsindsamling for fangere, der står uden indtægt. Flere borgere udtrykker sympati for fangerne, og skriver blandt andet at det kun er på sin plads, at fangerne får økonomisk støtte, der er blevet lovet dem siden i starten af december.

LÆS OGSÅ: Klimakrisestøtte: Over 300 ansøgninger fra fiskere og fangere

Sermitsiaq.AG har tidligere fortalt om fangere, der oplever en katastrofal indtægtsfald. Fangerne i Savissivik har berettet om, at den udeblevne havis er skyld i manglende indtægter for fangerne siden i starten af november. Fangerne kan ikke sejle ud på grund af vintermørket, og uden stabil havis er der ikke udsigter til, fangst eller fiskeri på hundeslæde.