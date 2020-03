Underskriftindsamling: Atlantflyver skal stoppes midlertidigt

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 10. marts 2020 - 13:41

For at undgå spredning af coronavirus i Grønland må flyvningerne mellem Kangerlussuaq og København stoppes midlertidigt.

Det mener Birthe Nielsen, der bor i Søborg, og som har etableret underskriftindsamlingen 'Stop midlertidig atlantflyveren' på skrivunder.dk.

Sundhedsvæsenet vil blive presset

Hun er bekymret over spredningen af coronavirus i Danmark, og håber ikke på, at spredningen vil ske i Grønland.

- Sundhedsvæsenet, især i de mindre byer i Grønland, vil blive presset, hvis der sker en spredning af coronavirus. Jeg har fulgt med på de forskellige medier i de seneste dage, hvor flere vil have, at ruten skal lukkes midlertidigt. Derfor har jeg oprettet underskriftindsamlingen, siger Birthe Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Håber på mange underskrifter

Den midlertidige lukning må ske i den nærmeste fremtid, mener hun.

- Nu er der jo flere tilfælde i Danmark, derfor må lukningen ske med det samme. Jeg håber på, at jeg kan få flere end 500 underskrifter, herefter vil jeg arbejde på at aflevere underskrifterne til de grønlandske myndigheder, lyder det fra Birthe Nielsen.

Hun oprettede underskriftindsamlingen tirsdag, hvor 82 personer har skrevet under på nuværende tidspunkt.

Strategi på basis af frivillighed

På dagens pressemøde fortalte formanden for Epidemikommissionen, Bjørn Tegner Bay, at strategien ikke var forbud og kontrol ude i lufthavnene.

- Alle de forholdsregler, der er taget i brug nu, er frivillige. Det vil for eksempel sige, at folk der kommer hjem fra risikoområder, selv kan bestemme, om de vil i hjemmekarantæne i 14 dage, sagde politimesteren på pressemødet tirsdag.

Politimesteren indskærper, at vi alle sammen skal tage et samfundsansvar for at undgå spredning af sygdommen.

- Den strategi, vi har, afhænger af, at folk overvejer, hvordan de kan hjælpe samfundet. Det vil sige, at de selv tager initiativ til at hjælpe myndighederne og deres egne familier, ved at tage vores anbefalinger seriøst, forklarede han.