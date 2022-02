Underretninger i to kommuner stiger støt

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 22. februar 2022 - 11:07

En statusrapport om det grønlandsk-danske tværgående samarbejde for at styrke indsatser for udsatte børn i Grønland viser, at to kommuner oplever en stigning af underretninger til kommunen om børn i alderen 0-17 år.

Det drejer sig om Kommune Kujalleq hvor der er 1.504 børn i alt, og Avannaata Kommunia, hvor der er 1.225 børn.

- I de første tre kvartaler i 2021 var der 582 underretninger i Kommune Kujalleq, der omhandlede børn i alderen 0-17 år. På trods af der kun er underretninger frem til og med den 30. september, er der sket en stigning i antallet af underretninger i forhold til både 2019 og 2020, lyder det i rapporten.

For hele 2020 har kommunen modtaget 399 underretninger, mens tallet ligger på 343 underretninger i 2019. Det oplyses i rapporten, at det samme barn kan have flere underretninger i perioden.

Samme melding gælder for Avannaata Kommunia.

- Tallene viser, at der i de første tre kvartaler i 2021 var 338 underretninger. På trods af at der kun er underretninger frem til og med 30. september, er der sket en stigning i antallet af underretninger i forhold til både 2019 og 2020.

Her lå tallet på 313 underretninger i 2020 og 341 underretninger i 2019.

Andre kommuner lå på normalt niveau

Underretninger i opgjort i den statusrapport, som departementet for børn, unge og familier, socialstyrelsen i Grønland og socialstyrelsen i Danmark har udarbejdet i efteråret 2020 og som nu er blevet præsenteret i grønlandsudvalget i Folketinget.

Underretninger for fire ud af landets fem kommuner er opgjort, hvor der også er opgjort antal af ubehandlede sager i de nævnte kommuner. Kommune Qeqertaliks tal fremgår ikke i statusrapporten, men antal sager for børneområdet ligger på 428 sager, hvoraf 243 af dem havde behov for en socialfaglig vurdering.

For både Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia ligger antallet for underretninger til kommunen på samme niveau i forhold til 2019 og 2020. Kommuneqarfik Sermersooq, som har 5.668 børn i kommunen, har modtaget i alt 1.892 underetninger frem til den 30. september 2021. Tallet for hele 2020 var på 2.068.

Qeqqata Kommunia har modtaget 693 frem til den 30. september 2021, mens tallet for hele 2020 var 903 underretninger. Qeqqata Kommunia har ifølge statusrapporten 2.383 børn.

Arbejdsgruppen for det tværgående samarbejde følger antallet af underretninger, så samarbejdet om at nedbringe antallet af ubehandlede sager om børn kan skride frem. Der er ifølge rapporten usikkerhed med validiteten af data om underretninger, da kommuner ikke har et centralt system, som kommunerne kan bruge til indrapportering af sagerne.