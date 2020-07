Ulykke i Godthåbsfjorden: Én person er omkommet

Thomas Munk Veirum Søndag, 19. juli 2020 - 10:09

Lidt efter klokken to natten til søndag fik Grønlands Politi melding om en ulykke i fjorden mellem Nuuk og Sermitsiaq.

En mindre hurtigtgående båd var forulykket, og én person meldes omkommet, mens flere andre er kvæstede.

Det oplyser vagtchef Carl Sværd fra Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Ifølge vagtchefen vurderer politiet, at båden formentlig har ramt en isskosse med høj fart.

Ringede til politiet fra isskosse

Politiet blev alarmeret af én af de ombordværende, som havde formået at kravle i sikkerhed på en isskosse og ringe til politiet.

- Der medførte en større redningsaktion, hvor Arktisk Kommando, brandvæsnet og politiet var i aktion, oplyser Carl Sværd.

Politiet blev alarmeret af én af de nødstedte, som havde formået at kravle i sikkerhed på en isskosse og ringe til politiet.

Mistanke om spiritus-sejlads

Politiet er fortsat ved at klarlægge hændelsesforløbet, men vurderingen er, at der var syv personer ombord. Én er omkommet, mens resten er indlagt på sygehuset med forskellige kvæstelser.

Politiet har taget en blodprøve fra to af de reddede personer, da de er under mistanke for at have sejlet båden i spirituspåvirket tilstand.