Ultimatum fra støtteparti: Flyafgifts-model skal ændres

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. september 2019 - 14:31

Nivi Olsen, der er fungerende formand for Demokraterne, der er Naalakkersuisuts livline, er parat til at bringe Kim Kielsens tropper i mindretal i Inatsisartut, hvis den varslede flyafgifts-model ikke bliver ændret.

Ja, Nivi Olsen kræver, at den nuværende afgiftsmodel aldrig kommer til at se dagens lys. Den varslede afgiftsmodel skulle ellers træde i kraft fra nytår.

Dyrere at flyve indenrigs om vinteren

Afgiftsmodellen gør det dyrere at flyve indenrigs om vinteren, mens udenrigstrafikken får sænket afgiften.

IA og Partii Naleraq er stærkt kritiske over for den varslede afgiftsmodel, som Naalakkersuisut har blåstemplet. Julia Pars, der er direktør i Visit Greenland, mener også, at modellen modarbejder bestræbelserne om at skabe helårsbeskæftigelse i turisme-erhvervet.

Sololøb af departementet

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger er modellen kreeret af embedsmænd i departementet for infrastruktur, og man har på intet tidspunkt involveret Air Greenland i processen, som har det nøjagtige kendskab til, hvad det vil koste for den enkelte flypassager.

- Vi kan ikke tillade, at vi låser flere borgere yderligere fast, de steder de bor. Det er i jo i forvejen dyrt at flyve indenrigs i Grønland. Naalakkersuisut skal simpelt hen sørge for at finde en anden løsning, hvis den vil undgå at komme i mindretal, fastslår Nivi Olsen over for Sermitsiaq.AG.

Hun understreger, at Demokraterne i forvejen er imod afgifter i det grønlandske samfund.

- Vi har tidligere lovet, at det ikke skulle blive dyrere, men billigere at flyve. Derfor skal der findes en løsning, så vi får en anden model på bordet, der ikke rammer indenrigspassagererne så hårdt i vintersæsonen, understreger Nivi Olsen.

Naalakkersuisoq har tid tirsdag

Sermitsiaq.AG har fredag forsøgt at få et telefoninterview med Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen, men dennes sekretær oplyser, at Karl Frederik Danielsen først har tid på tirsdag. Han prioriterer åbenbart ikke emnet særligt højt.

Siden torsdag har Sermitsiaq.AG ligeledes forsøgt at få en kommentar fra direktøren for Mittarfeqarfiit Henrik Estrup. Men han er umulig at få kontakt til via telefon, og han har ej heller besvaret en mailhenvendelse fra redaktionen.