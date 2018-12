Ulovlig jagt på narhvaler

Walter Turnowsky Lørdag, 22. december 2018 - 07:51

Ikke alle kan finde ud af at holde sig reglerne, når det gælder fangst af narhvaler. Det fremgår af et svar fra naalakkersuisoq Nikkulaat Jeremiassen (S) på et §37-spørgsmål fra Sofia Geisler (IA).

- Departementet har i efteråret modtaget indberetninger fra fangere, borgere, jagtbetjente, politi og kommuner om mistanke om eller observation af overtrædelser af fangst- og jagtlovens bestemmelser omhandlende udnyttelsen af kvoterede fangstdyr og brugen af fangede fangstdyr, hedder det i svaret.

Forskellige overtrædelser

Og det er især ved fangsten af narhvaler, den er gal. Endnu gang er der fanger, der udelukkende havde fjernet mattaken.

- Naalakkersuisut har modtaget indberetninger vedrørende fangst af narhvaler i Upernavik, Uummannaq, Diskobugten samt Østgrønland.

- Indberetningerne omhandler anskyd­ninger af narhvaler der forårsager forstyrrelser i hellefiskefiskeriet, underrapportering af fangster, underrapportering af anskydninger eller mistede narhvaler, efterladte narhvalfangster, hvor kun mattak er fjernet samt generel fangst af mange forskellige kvoterede fangstdyr uden lovpligtig licens.

- Alle anmeldte overtrædelser kan efter grundige undersøgelser medføre foranstaltninger. I visse tilfælde har Departementet anmeldt sagen til politiet til nærmere undersøgelse.

Jagtbetjente sendt nordpå

Nikkulaat Jeremiassen (S) forsikrer, at han tager sagen yderst alvorligt. Således sendte Naalakkersuisut i starten af december yderligere jagtbetjente til Nordgrønland for at overvåge fangsten af narhvaler.

- Jagtbetjentene informerede om hvilke regler der gælder i bekendtgørelsen om udstedte licenser, fangstmetoder og reglerne for udnyttelse af fangsten.

- I forbindelse med implementeringen af den nye kontrolstruktur, der blev vedtaget i 2014, vil Naalakkersuisut vurdere behovet for kontrollører og jagtbetjente i forbindelse med et projekt der skal køres af Grønlands Fiskerilicens Kontrol i 2019.