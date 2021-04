ULO og Atlantic Music udgiver ældre albums

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 11. april 2021 - 12:36

I disse dage udgives ”nye” albums på iTunes gennem Atlantic Music. Albums som Niivertut, Silamiut, Anguigaq og mange flere udkommer på iTunes.

Pladeselskabet ULO har planer om at digitalisere samtlige kassetter, plader og singles, de siden 1970’erne har udgivet. Atlantic Music distribuerer udgivelserne på iTunes, så de kan downloades til pc, tablets og mobiler.

- Vi gør det her for at bevare sangene og gøre pladerne tilgængelig for alle, der kunne være interesseret i at købe dem, fortæller Malik Høegh, der står bag projektet i pladeselskabet ULO.

175 udgivelser

Digitaliseringen af sangene er en langsommelig opgave. De ældste udgivelser, der ikke er blevet genudgivet og dermed ikke er tilgængelige på markedet skal udgives på iTunes først. Malik Høegh fortæller, at processen med at digitalisere sange fra kassettebånd og CD’er kan være langsom, da al information skal følge med den digitale version af sangen. De ældre udgivelser er fra 1970'erne.

- Og vi har i tidens løb nået at udgive i omegnen af 175 forskellige kassetter og plader, så udgivelserne vil ske henover en længere periode, fortæller han.

Atlantic Music glad for opgaven

Christian K. Elsner fra Atlantic Studio er glad for at påtage sig opgaven.

- Jeg er glad for, at vi kan distribuere udgivelserne. Der er nok at tage fat på, for det drejer sig om singler, plader og enkelte sange på kassetter og CD’er. Det er altid spændende, når vi skal udgive de i gåseøjne nye albums på iTunes, siger Christian K. Elsner.

De digitale udgaver af ULO’s produktioner udkommer løbende. Og Atlantic Music kan mærke en stor efterspørgsel.

- Sangene er klassikere, og de er fortsat efterspurgt i både Danmark og Grønland efter så mange år. Nu kan vi henvise vores kunder til iTunes, når alle pladerne er digitaliseret, fortæller Christian K. Elsner.