Ukraines præsident beder energigiganter skrue op for produktion

Ritzau Lørdag, 26. marts 2022 - 14:36

Energiproducerende lande bør skrue op for produktionen.

Sådan lyder opfordringen fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lørdag ved en international konference i Doha, Qatars hovedstad.

Landene skal øge produktionen, så Rusland ikke kan bruge sin rigdom i olie og gas til at "afpresse" andre nationer, mener præsidenten.

Lande såsom Qatar, som er rig på olie, kan hjælpe Europa, siger Zelenskyj.

- De kan gøre så meget for at genskabe retfærdigheden. Europas fremtid afhænger af jeres indsats.

- Jeg beder jer om at øge jeres energiproduktion for at sikre, at alle i Rusland forstår, at intet land kan bruge energi som et våben og afpresse verden, siger han i talen via video.

Rusland er Europas største leverandør af gas. Landets månedlange invasion af Ukraine har skabt øget bekymring for leveringen af energi til Europa, hvor EU har indført en række sanktioner mod Rusland.

Qatar kan umiddelbart ikke efterkomme Zelenskyjs ønske, siger landets energiminister, Saad Sherida Al-Kaabi.

- Ingen kan erstatte Ruslands leverancer, siger han.

Tidligere på ugen meddelte USA's præsident, Joe Biden, at USA vil levere 15 milliarder kubikmeter flydende naturgas (LNG) for at minimere EU's afhængighed af russisk gas.

De 15 milliarder kubikmeter amerikansk gas svarer til godt 12 procent af den gas, som Rusland sælger til EU ifølge Dansk Industri.

Leverancerne fra USA vil over de næste år stige til 50 milliarder kubikmeter LNG om året.

EU har efter Ruslands angreb på Ukraine fået travlt med at finde andre kilder, så man gradvist kan gøre sig fri af afhængigheden af russisk naturgas.

Rusland meddelte tidligere på ugen, at landet fremover kun vil acceptere betalinger for gas fra "uvenlige lande" i rubler, som er den russiske valuta.

De "uvenlige lande" omfatter hele EU. Ruslands præsident, Vladimir Putin, lovede dog i samme ombæring, at landet vil leve op til sine forpligtelser om at levere gas.

Putins krav om betaling i rubler anses som et forsøg på at styrke rublen, som er hårdt medtaget under krigen.