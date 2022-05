Ukrainer fra Nuuk er dræbt i krigen

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 07. maj 2022 - 08:14

Ivan Dumanov, der boede i Nuuk, er blevet dræbt i Ukraine, hvor han kæmpede mod den russiske invasion. Han blev dræbt onsdag den 4. maj. Det har hans deling meldt til hans forældre. Han blev 30 år.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

Ivan Dumanov flygtede til Danmark efter den russiske invasion af Krim-halvøen. Da han fik tildelt flygtningestatus i 2019 ønskede han at komme til Grønland, og blev dermed den første og hidtil eneste flygtning i Grønland.

Ivan Dumanov havde uddannelse indenfor finanser, og fik hurtigt et arbejde i Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiafdeling.

- Ivan var en af de mest behagelige personer jeg har arbejdet sammen med. Han var lærenem og godt uddannet. Han lærte hurtigt at tale dansk, og han nåede at lære en hel del grønlandsk, husker hans chef, Dorthea Olsen Rasmussen.

Ville forsvare sit hjemland

Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Siden er konflikten mellem de to lande optrappet.

Ivan Dumanov valgte at rejse til Ukraine for at hjælpe sin familie og forsvare for sit hjemland i starten af marts.

Her havde han bedt om ferie uden løn, så han kunne rejse og kæmpe for sit land, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

- Han elskede Grønland og han elskede naturen. Han havde en lille jolle og han sejlede meget. Han elskede også vores sammenkomster. Hver eneste gang jeg talte med ham, mens han var væk, fortalte han hvor meget han glædede sig til at komme hjem til Grønland igen, fortæller Dorthea Olsen Rasmussen.

Ivan Dumanov nåede at kæmpe i Ukraine i lidt under to måneder, før han onsdag den 4. maj omkom. Han efterlader sig en samboende kæreste i Grønland.

Kommuneqarfik Sermersooq flager på halvt i dag for at mindes deres omkomne kollega.