Ukraine: Vi har indledt modoffensiv i sydlige områder

Ritzau Mandag, 29. august 2022 - 15:59

Ukraine har indledt en modoffensiv i den sydlige del af landet.

Det siger Natalia Humenuk, talsperson for den sydlige militærkommando, mandag ifølge den statslige ukrainske tv-station Suspilne.

- Vi har i dag indledt offensive aktioner i flere forskellige retninger - herunder i Kherson-regionen, lyder det fra Natalia Humenuk.

Hendes melding er ikke uafhængigt bekræftet af andre officielle kilder.

Havnebyen Kherson ligger i det sydlige Ukraine ud til Sortehavet. Den er tæt på de andre havnebyer Mykolajiv og Odesa.

Ukraine har i omkring to måneder talt om en mulig modoffensiv i de sydlige regioner, der tidligere er blevet overtaget af russiske styrker.

Ifølge Natalia Humenuk har ukrainske angreb mod Rusland "utvivlsomt svækket fjenden" i løbet af den seneste uge.

Hun går mandag dog ikke ind i yderligere detaljer om Ukraines angreb.

- Alle militære operationer kræver noget stilhed, siger hun.

Hun advarer om, at Ruslands styrker står "ganske stærkt" i området.

Modoffensiven har allerede været i gang i et stykke tid.

Det er sket, i den forstand at der konstant er gjort forsøg på at udmatte fjenden og forhindre den i at rykke frem. Det siger Natalia Humenuk.

Hun pointerer, at selve offensiv-fasen er indledt mandag.

Erklæringen om modoffensiven kom, samtidig med at et hold fra FN's atomenergiagentur (IAEA) var på vej til Ukraine. Her skal de inspicere det store ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Atomkraftværket blev indtaget af russiske styrker i marts. Men det drives stadig af ukrainske teknikere.

Parterne har gentagne gange beskyldt hinanden for at stå bag farlige granatangreb i området. Det kan risikere at udløse en atomkatastrofe.

Et russisk granatangreb blev mandag rettet mod private hjem i Mykolajiv. Det oplyser den regionale guvernør, Vitalij Kim, på kommunikationstjenesten Telegram.

- Byens centrum er udsat for et voldsomt granatbombardement. Der affyres stadig raketter. Forlad ikke beskyttelsesrummene, skrev guvernøren.